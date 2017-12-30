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2017年广州海外华裔青年中华传统文化班圆满结业

【本报讯】印尼全国龙狮总会日前派遣两位学生参加在广州“2017海外华裔青年中华传统文化（禅武研修班），经过一个月的训练á，周三（12月27日）已经平安回国，昨天（12月28日）会见印尼全国龙狮总会总主席吴能彬博士，报告这一个月的训练过程，这两位学生是来自中爪哇Purwokerto的武术教练，林雄庆和林秀丽，两兄妹自幼喜欢武术，林雄庆在武术南拳竞赛中曾经拿到多项冠军，妹妹林秀丽在太极拳和太极剑也拿过多项冠军。

本次禅武研修班为期一个月，来自匈牙利、英国、文莱、印度尼西亚、马来西亚、法国、墨西哥、荷兰、澳大利亚等国的30名学员按功夫基础分组学习了禅武十八式、禅武八段锦、太祖长拳、八极拳、传统兵器等禅武功夫；体验了茶艺、书法、国画、陶笛、传统香学等中华文化传统课程；开展了包饺子、品汤圆节庆民俗活动；举办了中外学子联欢晚会；并赴广州、佛山、清远等地考察学习。形式多样、内容丰富的学习和活动，切实提升了各国学员的禅武功夫技能及教学技巧，使他们多方位感受了中华文化的丰富多彩和广东现代化建设的丰硕成就。

12月26日下午，“2017海外华裔青年中华传统文化（禅武研修）班”结业典礼在中华文化传承基地·禅武中心隆重举行。广东省侨办文化教育处处长吴晓生、副处长王奕华、广东省华文教育培训学院党委副书记兼纪委书记何博欣及学校中外师生100余人出席了典礼。

结业典礼上，研修生活的回顾视频分享了一个月来的点点滴滴，精彩画面赢得了全场的热烈掌声。来自法国的学员代表伍璐露发言，她分别向活动主办方广东省侨办、承办方禅武中心、广东省华侨职业技术学校和研修班的教练、老师等表达了感谢。她动情地说，禅武研修班把来自世界各地的青年紧紧联系在了一起，一个月的共同奋斗让他们成为了相亲相爱的一家人，学习和训练不仅强健了体魄，还提升了他们的中华传统文化素养和文化传播的技巧，激发了他们进一步探索祖籍国魅力的热情。他们回到所在国一定会继续学习，把在中国的所见所闻告诉身边的朋友，教给自己的学生，让中华传统文化发扬光大。

学员们为来宾献上精彩的禅武功夫表演，分别展示了禅武十八式、禅武功夫拳，太祖长拳、八极拳、传统刀术及各类兵器组合，学员们如虹的气势、扎实的弓马、逐级递增的难度展示赢得了现场领导和观众的阵阵喝彩。学员们还自编自导自演《我们的禅武日常》舞台剧，诙谐的剧情和令人捧腹的动作不时引发全场爆笑。广东省侨办文教处处长吴晓生对学员们的学习成果给予了高度评价和热烈祝贺，他表示，“一带一路”倡议得到了世界众多国家的认可，希望学员们投身其中，通过中华武术做文化传播的使者，让更多人感受中国文化的魅力，把禅武中心打造成内涵更丰富、形式更多元、影响更广泛的传统文化的传承平台。á

据悉，禅武中心是广东省侨办于2009年在我院推动创立的中华文化传承平台，是广东侨务对外文化交流的重要窗口。今年广东省侨办通过禅武中心举办了4期海外华裔青年中华传统文化班以开展太极、国学、禅武功夫专题学习及文化考察的形式，为22个国家的35个华人社团培养了近120名中华文化传承骨干。另外，省侨办还通过禅武中心面向海外华裔青少年举办了近20期“中国寻根之旅”夏（冬）令营活动，使近10个国家的600多名华裔青少年受到优秀中华传统文化的熏陶。

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