Tuesday, August 15th, 2017 | Posted by

2017年台湾高等教育展26日雅加达登场

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左起：吴爱琳司仪、林正君、李世屏秘书、叶秀娟、陈汉忠、江泽民、刘俊逸、翁其鸿、 沈清平在新闻发布会后合影。（周孙毅摄影）

 

【本报周孙毅报道】由印尼留台校友会联合总会（ICATI）与印尼台湾教育中心主办，台湾教育部为指导单位，台湾东海大学协办的“2017年台湾高等教育展”，即将于本月26日（星期六）上午10时，在雅加达Central Park Pullman酒店大礼堂隆重登场。

8月14日，驻印尼台北经贸代表处教育秘书李世屏，印尼留台校友会联合总会总会长江泽民，秘书翁其鸿，荣誉会长叶秀娟，雅加达留台校友会会长刘俊逸，副会长林正君，秘书长沈清平，以及筹委会主席陈汉忠等，在雅加达台湾教育中心Jl.Pangeran Jayakarta No.24/36就上述活动召开了新闻发布会。

江泽民总会长称，这是印尼留台校友会联合总会第5次举办的教育展活动。届时将有50所台湾知名大学前来参展，为印尼学子及家长提供最新的留学资讯。欢迎大家踊跃参加！

李世屏秘书表示， 近年来，赴台留学的印尼学生人数逐年在增加，截至目前，已将近有5000名学生在台湾留学。李秘书称，台湾教育部2017学年度提供给印尼学生的「台湾奖学金」新生名额从39个提高到70个，并新设立「新南向培英专案」，期望扩大招收东南亚及南亚国家大学讲师等菁英来台攻读硕_博士学位，期许讲师们回国后，成为连结人才的种子，持续鼓励更多青年学子来台求学，也促进双边学术及研究合作。

此外，台湾教育部还为新南向国家规划在印尼办理47个超过1500个「外国学生产学合作专班」_「外国青年短期技术训练班」等产学技术专班，协助培育产业所需人才，并为新南向国家学子等举办先修班_双联专班及夏日学校，补助台湾师生赴南向国家求学、研习、实习、担任志工等，并提供新住民子女返乡溯根及职场体验等机会，加强与新南向国家的交流及连结。

与此同时，李世屏秘书也希望通过该教育展，能让印尼学生有更多选择属意科系的机会，促成更多学生赴台留学，加强学术文化交流。

筹委会主席陈汉忠，还有叶秀娟、沈清平、刘俊逸、林正君、翁其鸿均分别发言，并介绍了赴台湾求学的有关情况。台湾各大专院校设备新颖、师资优良、图书丰富、人民友善、生活便利，而且学费相对合理，这些都是到台湾留学的方便之处。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190504

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