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2017《文化中国.四海同春》新春文艺演出雅加达精彩登场

【本报周孙毅报道】2月6日晚，由中国海外交流协会、中国驻印尼大使馆、印尼中华总商会共同主办的2017“文化中国，四海同春”新春文艺演出，在雅加达太阳城国际酒楼大礼堂精彩登场。

中国海外交流协会谭天星副会长及随团成员，中国驻印尼大使馆谢锋大使及夫人，印尼中华总商会总主席纪辉琦，常务副总主席张锦雄，资深永远荣誉主席郑年锦、黄双安伉俪，辅导主席俞雨龄与全体理监事，各华社领导及来宾，近两千人出席观看这场具有国际性文艺节目。场面盛况空前，座无虚席。

是晚，该演出首先一曲《欢歌贺新春》拉开了春晚的序幕。在全场来宾和观众的热烈掌声中，来自中国的艺术家们先后表演了舞蹈、演唱、民族乐器等十几个具有中华文化特色和民族气息浓烈的节目，艺术家们的精彩表演博得观众的阵阵喝彩。

节目开始前，张锦雄常务副总主席、谭天星副会长及谢锋大使分别致辞，向与会嘉宾和观众致以最真挚的新春问候。张锦雄致辞称，很高兴能迎来中国海外交流协会选派的优秀艺术家们到印尼展开演出，为印尼华人送上新春祝福。希望通过此活动，能更好地推动印中两国间文化交流，增进两国人民友谊，在这喜气洋洋的欢乐春节里，让更多华族与友族同胞有机会感受丰富多彩的中化文化，让漂泊海外的游子能共享一场欢乐的文艺大餐。

谭天星副会长致辞称，长期以来，印尼华族为所在国经济发展，同时为推动中印尼两国在各领域的合作做出了巨大贡献。每年春节期间，中国海外交流协会都会都会选派具有国际声誉的优秀艺术家到全球各地华侨华人聚集的地区和国家进行慰侨演出，和广大华侨华人朋友一起，过中国大年，过春节。同时也向侨胞住在国展示我们中华文化的精彩魅力。谭天星说，中国海外交流协会是以联系全世界华人，增进友好情谊的组织，今后将继续为促进中印尼两国的友好关系发挥重要桥梁作用。

谢锋大使在致辞中，代表中国驻印尼大使馆向包括华人在内的全体印尼人民和在印尼工作、学习、生活的中国公民致以最美好祝愿，祝大家鸡年吉祥，万事如意！谢大使说，此次“文化中国，四海同春”文艺演出，是中国海外交流协会连续第2年来印尼为大家送上祝福和欢乐。衷心感谢中国海外交流协会谭天星副会长和“文化中国，四海同春”艺术团艺术家们前来印尼演出，并感谢印尼中华总商会为本场晚会付出辛勤努力和精心筹备与安排。

演出结束后，谢锋大使、纪辉琦总主席、谭天星副会长等嘉宾走上舞台对艺术家们表示慰问和感谢，并且同全体演职员合影留念。此次“文化中国·四海同春”在雅加达精彩演出终于取得圆满成功，并博得了广泛好评。