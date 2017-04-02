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15个分考点同时举行、6511人赴考

印尼全国2017年度第一次汉语考试盛况回顾

近日，为期两天的印尼全国2017年度第一次汉语考试圆满落幕。该考试由印尼文化与教育部华文教育综合统筹处和雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）联合举办，每年2-3次。去年，印尼分别在3月和10月举行了汉语考试。

本次考试在15个分考点同时举行，赴考人数达6511人，同比去年增长10.4%，再创佳绩！其中，雅加达1059人、万登758人、巴厘岛735人、棉兰663人、泗水644人、万隆573人、北干544人、三宝垄428人、巨港302人、玛琅235人、西加188人、巴淡127人、占碑98人、日惹93人、梭罗64人。另外，北干、万登、巨港、三宝垄人数同比去年有较大增长。其中，增幅最大的分考点为北干，相比去年增长了4.4倍。

印尼全国汉语考试取得如此骄人的成绩，离不开印尼文教部和中国驻印尼大使馆的大力支持，离不开各省市分考点的积极配合与努力推动。印尼文教部尤淑夫司长和中国驻印尼大使馆文化处参赞周斌以及秘书邓瑶，还特地于百忙之中抽空，莅临雅加达汉语考试现场为考生加油鼓劲。另外，周斌参赞还奔赴雅加达汉语考试新分考场慈济学校，给雅协汉考工作者和考生带来极大鼓舞。

雅协辅导委员会总主席郑年锦，非常关心孩子们学习华语的情况，考试当天不辞辛苦莅临考试现场进行视察工作；雅协常务主席杨健强十分关心汉语考试情况，虽恰巧当天身体不适，不能亲临考试现场，但多次通过电话了解考试的进展情况。

今年，印尼全国汉语考试推广工作取得新成绩：雅加达地区在慈济学校开辟了汉语考试新分考场，并在莱拂士学校设立了网考分考点。此外，这次的汉语考试出现了可喜现象，越来越多人认识到汉语考试的重要性，报名参加考试的积极性也比以往要强。据泗水、巴淡、北干、日惹、玛琅、巨港分考点反映，今年3月份的汉语考试，兄弟族参加汉语考试的积极性增强。另外，泗水分考点兄弟族汉语水平有所提高，HSK4、HSK5和HSK6级考场都有他们的身影；巴厘岛分考点迎来了不少大学生考生和来自国际学校的考生，这是以往所没有的，且学生报名十分踊跃，在报名时间截止的时候，仍想要报名；北干分考点汉语考试工作得到多所学校的支持，考务工作人员充足，且圣道学校已将汉语考试列为必考科目，其他学校也慢慢考虑将汉语考试作为必考；万登分考点的学生特别是即将毕业的高中生非常重视HSK考试，他们希望通过HSK考试，获得去中国留学深造的条件，学成归来，更好报效祖国印度尼西亚。

印尼的汉语考试是印尼文教部与孔子学院总部/国家汉办的合作项目，该考试自2001年起就由雅加达华文教育协调机构负责具体落实。在执行主席蔡昌杰主席带领的雅协汉考团队的不断努力推动下，经过多年的发展，印尼汉语考试由最初的4个分考点、考生1200人，发展到2016年共19个分考点小分考点，全年考生人数达13914人，增长了近11倍。2014年4月，印尼全国汉语网络考试委员会在雅加达华文教育协调机构的推动下成立，并首次开考，两年来，网考总人数达1504人。

2017年3月份印尼全国汉语考试已顺利拉下帷幕，期待接下来的10月份汉语考试，在大家的继续努力下，将汉语考试推广工作做得更好！