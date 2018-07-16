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10米高龙头抢眼 首届多伦多中国文化节热闹登场

【中新社多伦多】当地时间7月15日，加拿大最大城市多伦多的市政厅广场充满浓浓中国风。首届多伦多中国文化节在这里热闹登场。一座大红的中式牌坊立在广场边，高挂的红灯笼随风轻摆。水池旁是一条12米长、作腾云状的炫丽龙灯。市政厅大楼前，10米高的巨型龙头分外抢眼。

广场舞台上，当地华人和其他不同族裔社团以及中国内地艺术家、非遗传承人带来的各类精彩节目轮番登场。川剧变脸绝活儿、戏曲经典唱段、古筝齐奏、咏春拳木人桩法、民族服装秀，精彩纷呈。台下的文化展示区、美食区和游艺区内，杨柳青年画、泥人张、糖画、剪纸、茶艺、书法和中国大江南北各式小吃，同样热闹非常。

这一为期两天的大型中国文化庆典活动由加拿大华人文化艺术团体联谊会、中国驻多伦多总领事馆共同主办，当地众多社团参与协办。组织者表示，这是一个华裔乃至整个多伦多居民为之狂欢的活动，不少中国民俗特色的文化展示和表演在加拿大更是首次亮相。

率队参加此行中国文化节演出的四川省曲艺研究院院长沈军说，演出团带来了包括四川清音、盘子、扬琴以及滚灯、舞蹈、杂技等体现民俗元素的综合节目，且近日已在多伦多、渥太华进行专场演出，令不少观众直呼震撼。他希望，在今年中加旅游年之际，为加拿大观众展示来自中国的精湛技艺和别样的艺术享受。

中国国家级非物质文化遗产咏春拳第八代“指”字辈传承人郑祖杰向加拿大联邦国会议员马万里(Majid Jowhari)演示了几招，令马万里连连赞叹。郑祖杰认为，传统武术在做好传承的同时，也需要在海外推广落地。他计划借此行多走访交流，向西方朋友介绍中国武术的内涵。

带着刚出生不久的孩子来“看热闹”的多伦多“辣妈”沃莫丝特(Almost)特意请华人书法家挥毫写下她姓氏的译文“几乎”二字，并高兴地向记者展示。她说，这是第一次看到这么丰富的中国文化展示，内容十分精彩，令她不禁有兴趣想更多了解中国。

中国驻多伦多代总领事庄耀东表示，长期以来，华侨华人在为当地经济社会发展作出贡献的同时，也把中国优秀文化带到了加拿大。中国文化节从活动规模、参与人数、内容丰富程度等而言，都是目前大多伦多地区户外中国文化活动中最大、最多的。之所以在城市中心地带举办这一文化活动，就是希望让当地主流社会和各族裔民众有更多机会了解和近距离接触中国文化。主办方也希望把它办成文化品牌活动，并持续地办下去。