Thursday, March 2nd, 2017 | Posted by

黄一君昨设宴慰劳广肇“江夏堂”黄氏龙狮团全体成员

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黄国强（左）和黄贤安分别讲话。

 

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雅加达广肇“江夏堂”黄氏宗亲会诸理事和龙狮团全体成员合影。

 

【本报周孙毅报道】为了达谢广肇“江夏堂”黄氏宗亲会龙狮团全体成员，每年在春节前后一个月里受邀在各地演出的辛劳。雅加达广肇“江夏堂”黄氏宗亲会名誉主席黄一君先生，于3月1日晚在Mangga Besar中央酒楼设宴慰劳龙狮团成员和宗亲们。
广肇黄氏宗亲会名誉主席兼龙狮团主席黄柏伉俪，宗亲会主席黄国强，副主席黄贤安黄义富，前任教练陈新廉等，近150人出席聚餐。
黄一君在致辞中，感谢广肇乡亲们和龙狮团全体成员出席这一年一度的聚会。此外，黄一君也感谢龙狮团全体成员多年来的的努力和认真练习，大家互助合作，使今年春节期间受邀在150多场的表演都能安全与顺利进行。
黄国强在致辞中，衷心感谢黄一君名誉主席每年作东宴请龙狮团全体成员，也感谢龙狮团全体成员每年在春节期间的努力演出。希望在新的一年大家能再接再厉，努力练习，为使江夏堂龙狮团取得更进一步的发展做出积极努力和贡献。
黄柏在讲话中，介绍了广肇江夏堂黄氏宗亲会龙狮团成立过程。他说，该龙狮团组织自1999年8月17日成立至今已有18年之久。感谢黄一君名誉主席多年来的大力支持和赞助。与此同时，黄柏也感谢陈新廉教练在成立当时的用心教导，使龙狮团才有今天的辉煌成绩。
黄柏补充说，位于丹格朗Tangerang Alam Sutera的Living World Mall 在庆祝成立6周年之际，将与印尼舞狮运动联合会（FOBI）和印尼广肇江夏堂龙狮团，于今年4月21日至24日，在该商场联合举办“2017年Living World Alam Sutera国际舞狮锦标赛”。届时来自中国、马来西亚、香港、新加坡、澳门、澳大利亚、台湾和印尼将派出代表参加这具有国际性大赛。

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