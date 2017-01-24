Posted by admin

高高兴兴领礼包，欢欢喜喜过大年 印尼安溪福利基金会派送700份礼包给丹格朗水闸村村民

【本报雅加达讯】欣逢鸡年新春佳节来临之际，印尼安溪福利基金会理事们组成新年慰问团，于1月22日上午前往丹格朗水闸村，看望当地生活贫苦的村民们。

1月22日一早，安溪福利基金会慰问团成员们带着700多份礼包，在基金会主席廖扬宗、副主席黄连顺的带领下，前往丹格朗水闸村TJIE THIEN TA SEN BIO(齐天大圣庙)看望生活贫苦的村民们，为他们送去新春的祝福和新春礼包，礼包内装有白糖、米、油、面等生活用品，慰问团希望这些物资能够让当地的村民们过一个温暖的好年。

安溪福利基金会慰问团到达水闸村后受到了当地村民朋友们的热烈欢迎，主席廖扬宗、副主席黄连顺，代表安溪福利基金会向当地的村民们表达了诚挚的慰问和新春祝福，祝愿村民们在新的一年里生活幸福美满；居民代表对安溪福利基金会慰问团的到来表示热烈的欢迎，同时也对慰问团带来生活物资礼包表示衷心的感谢。

礼包发放活动于正在重建的水闸村TJIE THIEN TA SEN BIO进行，在发放活动中，当地的警察和慰问团成员们一起帮忙维持秩序，紧张有序的为每一位村民们发放爱心礼包，村民们拿到礼包后脸上露出了灿烂的笑容，更有年迈的村民流下了激动的泪水，对安溪福利基金会慰问团的成员们一直说：谢谢，真的太感谢了！据寺庙的负责人杨金山、郑爱莉夫妇透露：该寺庙始建于1984年，2016年2月19日，寺庙由于电路故障起火发生火灾，在广大善男信女们的捐助下，于2016年9月15日开始重建。

参加此次慰问活动的安溪福利基金会成员有主席廖扬宗、副主席黄连顺伉俪、秘书陈清慧、IBU LUCY、陈凤萤等25人，发放礼包工作持续到中午才结束，中午在寺庙负责人的盛情挽留下，慰问团成员们简单吃了一些午餐后，带着助人为乐的欢乐踏上了回程的道路。

安溪福利基金会自成立以来，一直热心于公益事业，在每年的农历新年、穆斯林新年来临之际，基金会都会准备礼包，前往孤儿院、贫困地区等地方送去温暖和关心，希望能够让他们感受到来自社会上的关爱，减轻他们的生活负担，欢欢喜喜的过春节！