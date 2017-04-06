Thursday, April 6th, 2017 | Posted by

高超技术和强大阵容的21支合唱团
参加苏北华联2017年第五届友谊合唱交流会

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苏北华社及院校组办合唱团的热情高涨，个人的好声音，汇合成为群体的正能量，唱响了苏北华社大团结

 

【本报讯】苏北华联每年举办的合唱交流会，今年已进入第五个年头，由于各社团和院校等热情高涨，积极组办合唱团，开展业余歌唱活动，充实文化生活内涵，致使2017年第五届友谊合唱交流会的参与团队不减反增，苏北华社联谊会主办2017年第五届友谊合唱交流会，将于4月9日（星期日）下午二时至结束，在苏北华联亚洲国际友好学院三楼星洲日报友谊大礼堂开锣。为数21支合唱团将展示他们高超的演唱技艺。

据苏北华联副主席，本届友谊合唱交流会统筹人张家础告称，已正式报名参加2017年第五届合唱交流会的团队计有：南洋之晖合唱团，棉华中学合唱团，海南会馆与龙岩会馆联合合唱团，Era Musika Ladies Choir，福州三德会馆歌咏团，棉兰颍川堂合唱团，夕阳红剧艺社合唱团，江夏会馆乐龄合唱团，慈光弥勒佛院海潮音合唱团，苏北省潮州公会合唱团，亚洲国际友好学院合唱团，西河林氏宗亲会合唱团，卫理公会华语荣耀青年圣歌团，天主教基督君王教会合唱团，荣耀颂咏团，鹅城会馆合唱团，Exaudi Youth Choir，卫理3校合唱团，Pelita Harapan大学合唱团，客属联谊会合唱团及卫理2校室内合唱团，共有21支合唱团队，以陈德海为总指挥，将在本届合唱交流会上展示各自才华。

如所周知，当今的合唱艺术与时俱进，指挥和老师的指导，已注入了新的歌唱技巧，加上精彩的表演，配以多姿多彩，鲜艳夺目的服装，呈献给听众的不仅仅是音乐的欣赏，也是一场娱乐性极高的艺术汇演。

苏北华联今次主办友谊合唱交流会的时间已改于日间举行，即2017年4月9日（星期日）下午二时开始，敢请爱好音乐的观众留意，依时赴会。

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