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驻印尼使馆援建“便民综合卫生设施”正式落成

6月2日，驻印尼使馆援助的“便民综合卫生设施”公益项目落成仪式在雅加达南区阿斯沙克法经学院举行。谢锋大使和伊联总主席赛义德、伊联领导层、当地政府官员、军警代表、经学院师生、公益项目所在地居民代表等近300人出席。谢锋大使在致辞中表示，该项目旨在支持印尼政府“社区主导全面卫生”计划，满足印尼民众对清洁水资源和卫生设施的需求，帮助当地村民解决用水难和如厕难问题。今后，中国大使馆将再接再厉，开展更多小型民生项目，为印尼社会繁荣和民生福祉尽绵薄之力。

当地村民代表扎吉表示，所有村民都很感谢中国使馆和伊联为大家建设的“便民综合卫生设施”。设施建成后，大家有了洁净的饮用水和干净的卫生间，极大改善了当地卫生条件，村民们再也不会因为饮水不洁而患病。“便民综合卫生设施”是中国驻印尼使馆与印尼伊斯兰教士联合会合作建设的公益项目，位于万丹省西冷县塔纳拉乡塔纳拉村和波姆村。每座设施均配备水井、水箱、水净化装置、卫生间、淋浴间等设施，可为当地民众提供经过净化的清洁卫生水源，供当地千余户居民饮用、做饭、淋浴、洗衣，并提供符合卫生标准的卫生间，将帮助附近千余户村民彻底解决如厕难、用水难问题。