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驻印尼使馆与印尼伊联联合举办共同开斋和爱心捐赠活动

6月2日，中国驻印尼使馆与印尼最大穆斯林组织伊斯兰教士联合会在雅加达南区阿斯沙克法经学院联合举办共同开斋和爱心捐赠活动。谢锋大使和伊联总主席赛义德出席，共同向阿斯沙克法经学院学生及附近孤儿捐赠慰问金，为雅加达伊联大学中国研究中心揭牌，并见证驻印尼使馆援建的“便民综合卫生设施”公益项目落成仪式。伊联领导层、当地政府官员、军警代表、经学院师生、公益项目所在地万丹省西冷县塔纳拉乡居民代表等近300人出席活动，现场气氛温馨，互动热烈。

谢锋大使在致辞中表示，在习近平主席和佐科总统引领下，中印尼开启了全面战略对接、全面深化各领域务实合作的历史进程，两国全面战略伙伴关系迎来历史最好时期，为两国人民带来实实在在的利益。半个月前，佐科总统赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，同习近平主席举行第6次会晤，就进一步对接发展战略和深化务实合作达成新的重要共识。与此同时，宗教交流也趁着两国关系发展的东风大步迈进。佐科总统访华期间，专门赴始建于966年的北京牛街清真寺参观并做礼拜，他盛赞中国穆斯林人口众多，牛街清真寺建筑风格融合伊斯兰和中国传统元素，体现了伊斯兰教开放、包容、平和的理念。上个月，赛义德总主席成功访问上海、杭州、南京、泉州等地，极大促进了中印尼在清真食品认证、伊斯兰文化学术研究、教士留学生培训等领域交流与合作。相信在中印尼两国领导人带动下，在印尼伊联等两国穆斯林团体和广大穆斯林兄弟姐妹积极支持和参与下，中印尼宗教交流必将取得新的更大发展。

谢大使表示，此时此刻，中国2300多万穆斯林同大家一样，在平静祥和中感受斋月洗礼，通过封斋、祈祷、布施等不同方式行善赐福，在服务和奉献社会中弘扬团结协作与友爱互助的斋月传统。中国宪法明确规定，公民有宗教信仰自由，国家保护正常宗教活动。广大中国穆斯林充分享受履行祈祷、斋戒、朝觐等宗教义务和习俗的自由，中国政府对此充分尊重并提供必要保障和便利。中国现有3.5万座清真寺，5.6万名阿訇。在中国的立法机构各级人民代表大会和人民参政议政重要机构政治协商会议中，都有穆斯林代表和委员。中国政府每年组织上万穆斯林群众赴麦加朝觐、制定生产清真食品专门法规、开辟穆斯林公墓等。由于穆斯林多为少数民族，还能享受高考加分、学费减免等特定优惠政策。

伊联总主席赛义德感谢中国大使馆慷慨献爱心，赞赏谢锋大使不辞辛苦走访经学院，慰问印尼穆斯林基层民众。赛义德表示，印尼和中国伊斯兰教交流源远流长，历史上一批中国穆斯林为伊斯兰教在印尼的传播发展发挥重要作用。他愉快回忆了两度访华经历，表示中国政府保障公民信仰自由，并为公民宗教活动提供便利和支持。我访问过的中国每座城市都有政府出资建设的清真寺，规模宏大、气势雄伟。中国老百姓可以自由参与宗教活动，所谓“中国政府禁止封斋的报道”与事实不符。我还拜访了习主席考察新疆时视察过的洋行清真寺，并同当地穆斯林一起礼拜。赛还表示，中国发展日新月异，成就令人钦佩。印尼应加强同中国的交流合作，共同繁荣进步。

印尼ANTV电视台、《罗盘报》、《雅加达邮报》、《共和国报》、《独立人民报》、点滴新闻网、Tribunnews新闻网、华文报纸《国际日报》、《印华日报》、《商报》以及中国驻印尼媒体等30多家媒体全程报道，并现场采访谢锋大使和赛义德总主席。