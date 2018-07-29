Sunday, July 29th, 2018 | Posted by

驻印尼代表处经济组长萧振寰
主讲全球经济混沌下的应对策略

由左至右:谭自强、张云乔、驻印尼代表处经济组长萧振寰、李玉香、合影

由左至右:谭自强、张云乔、驻印尼代表处经济组长萧振寰、李玉香、合影

 

何泉源(右2) 、赠送纪念品给萧振寰(左2)、沈清平(左) 、李玉香(右)、

何泉源(右2) 、赠送纪念品给萧振寰(左2)、沈清平(左) 、李玉香(右)、

 

驻印尼代表处签证组长赖澄民 (左3)、萧振寰 (左5)、与嘉宾合影

驻印尼代表处签证组长赖澄民 (左3)、萧振寰 (左5)、与嘉宾合影

 

【本报讯】雅加达广肇会馆，印尼华商经贸联合会，雅加达留台校友会，728日下午1时至3时在广肇会馆5楼举办经贸讲座，题目是全球经济混沌下的应对策略，特别邀请驻印尼台北经济贸易代表处，经济组长萧振寰担任主讲嘉宾，分析讲解国际贸易体系的最新局势。

萧振寰指出，美国总统特朗普依据贸易法301条款，正式宣布对价值340亿美元的中国产品展开调查:包括对航天、信息及通讯科技、机器人及机械产品等1,333项产品加征25%的关税，中国政府也随即表示进行同等规模的反击。中美贸易战正式开打。这340亿美元的中国产品属于美国政府提出的第一波500亿美元的征税清单，而美国政府还加大提出第二波2000亿美元与第三波5000亿美元的征税方案。因此，中美双方如果没有达成和解的话，中美贸易战在今年下半年很可能继续升级。

尽管美国政府挑起贸易战的重心直指中国，但特朗普也同时针对欧盟、德国、日本、加拿大、俄罗斯等其他国家同时开火。

为了避免贸易战进一步加剧对全球经济复苏、全球产业链与国际分工，因避免贸易战带来直接或间接冲击以寻求更多的商机。

萧振寰鼓励更多外商进印尼投资，印尼政府将推出，在网上单一申请开厂或设立公司的方案，在一天就能够完成，整个报名作业。欢迎更多台商在最短时间，找到印尼合作伙伴 ，马上办厂、马上生产、马上赚钱、大家一起来努力。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221215

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