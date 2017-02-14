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香港驻印尼经贸办事处举办新春酒会

促进港印经贸往来 成为第四大外资来源地

【本报邝耀章报导】香港驻印尼经贸办事处2月13日在雅加达明登区的Marocco House举办一场新春酒会，中国驻印尼大使谢锋及近百位印尼华商、中资企业与港资企业业主出席酒会，会场还有江夏堂的舞狮助兴，晚餐招待出席贵宾，抽奖节目。

谢锋大使致词说；过去一年，中国经济披荆斩棘，逆势而上，在内外挑战中平稳运行，比上年增长6.7％，对世界经济增长贡献率达33.2％，继续位居世界首位。经济新动能快速成长，战略性新兴产业增加值比上年增长10.5％，增速比规模以上工业高4.5个百分点。大众创业万众创新扎实推进，全国新登记企业553万户，比上年增长24.5％，平均每天新登记企业1.5万户。经济结构进一步优化。2016年服务业比重继续提高，消费贡献率占了将近2/3。单位GDP能耗下降5％，清洁能源比重上升，企业效益提高。

过去一年，中印尼关系稳中有进，取得新的重要进展。佐科威总统就任两年内第三次访华出席G20杭州峰会，同习近平主席进行了他们之间的第五次会晤。

两国进一步对接“21世纪海上丝绸之路”倡议和“全球海洋支点”战略，各领域务实合作全面深入发展。中国在保持印尼最大贸易伙伴地位的同时，从第十大跃升为第三大投资来源国，从第三大跃升为第一大外国游客来源国。两国合作也从传统的能源、电力、基设施等向电子商务、财金、通讯、房地产等拓展，新动能不断涌现。来自香港和中国企业的数千家企业纷纷来尼投资兴业，带来了资金、技术和先进的管理经验，增加了当地税收，提供了大量就业机会，促进了经济发展，创造了一个又一个互利双赢的成功故事。

过去一年，得益于包括在场位的出色工作，香港特区同印尼经贸联系也是喜事连连。香港与印尼签署投资推广合作备忘录，全年对印尼投资达到22亿美元，是印尼第四大外资来源地。当然，更重要、更具长远意义的是，经过数年努力，特区政府驻雅加达经贸办事处去年正式成立并顺利运作，成为联系香港和东盟四国的桥梁和纽带。

习近平主席2013年秋天提出建设“一带一路”的合作倡议。三年多来，中国同“一带一路”沿线国共同商议、共同建设、共享成果。它不是中方一家的“独奏曲”，而是各方共同参与的“交响乐”。中国企业对沿线国投资达到500多亿美元，一大批中国企业在印尼、东南亚乃至世界开花结果，一系列目落地生根，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会，是尚前世界经济中一个难得的闪光点。

香港与中国内地一江之隔，在“一带一路”建设中具备区位、资金、服务、人文等独特优势。中国使馆将一如既往坚定支持香港特区政府驻雅加达经贸办事处、香港贸易发展局以及印尼香港商会充分把握“一带一路”建设重大机遇，深化与印尼经贸、文化等领域合作，为香港持久繁荣、为中印尼关系和中国－东盟关系健康稳定发展贡献力量。

香港驻印尼首席代表黄天伟与处长杜彭慧仪也分别上台致词。