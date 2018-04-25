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香港及上海投资代表团访印尼

举办“印尼香港一带一路投资论坛”

【本报邝耀章报导】香港及上海投资代表团一行约50人访问印尼，昨日在雅加达香格里拉大酒店召开投资论坛，香港行政长官林郑月娥，印尼投资统筹机构主任托马伦邦(Thomas Lembong)，印尼凯丹集团主席凯鲁丹绒(Chairul Tanjung)，及数百名印尼企业家应邀出席。

上午十时投资论坛拉开序幕，首先由香港贸易发展局主席罗康瑞致词，与香港中华总商会会长蔡冠深博士致词。然后由印尼工商会馆的企业家印尼凯鲁丹绒集团主席凯鲁丹绒致词。

凯鲁丹绒说，这次论坛将成为印尼与香港之间投资合作的重要平台，特别在基础设施的领域。尽管目前全球经济面临不确定性的挑战，中国仍积极实施“一带一路”倡议，进一步向世界开放经济。印尼工商会馆认为，一带一路将带给两国新的商机、市场、资源的双赢局面。

他说，近年来香港与印尼双边关系稳步发展，由于双方领导人互访，增进了互信，为两地合作关系奠定了基础。经贸合作不断深化，贸易额逐年增加。

2016年香港是印尼第四大投资者，投资项目达1137个，投资额达22亿美元。2017年增长至1977项，投资额达33亿美元。

印尼发展基础设施，需要大笔的资金支持，2015-2019年间需投资3592亿美元，其中政府出支1482亿美元(41.3%)，国有企业798亿美元(22.2%)，私企或外资1311亿美元(36.5%)。外资有很大的机会在印尼投资。

2018年印尼的竞争力在41名上升至36名，4月份穆迪提升印尼投资等级从Baa3至Baa2。世界银行提升印尼的经商环境从91名至19名。这一切对投资者都 很有益。

香港行政长官林郑月娥致词说，印尼是东盟组织里人口最多最重要的国家，GDP占东盟总量的三分之一以上，占人口的40％以上。印尼是东盟秘书处所在地，东盟是香港第二大贸易伙伴，去年双边贸易额达1200亿美元，比上年增长12％。

2016年香港与印尼的贸易额54亿美元，香港是印尼外国投资的主要来源，2017年排名第4位，投资额超120亿美元。

香港与印尼已签署了自由贸易协定和相关投资协议。香港与印尼人民的交流也非常紧密,去年超过48万名印尼游客访香港。比十多年前增加40%。

香港享有作为中国的一部分，无与伦比的优势，同时能保持香港在法治、司法独立、资本主义制度，权利和自由等方面的独特优势，这些都是基本法里所规定的。瑞士国际管理学院评定香港为全球最具竞争力的自由的经济体。世界银行的报告；香港是200个经济体中便利营商排行第四名。

金融服务是香港的一项优势或强项，总部设在伦敦的“全球金融中心指数，把香港排名全球顶级金融中心排第三，仅次于伦敦和纽约。香港是中国的国际金融之都，在内部持续经济改革中拥有先发优势，香港是世界上最大的离岸人民币商业中心，香港的金融服务专业知识，将为合作的国家作出重要的贡献。

过去几年香港成功的发行了数份伊斯兰债券，香港也拥有一流的服务业人才，世界一流的工程师，建筑师，设计师，规划人员，保险，仲裁，风险管理，项目咨询等感到自豪。香港将与印尼企业分享成功的经验，在一带一路里提供更多的商机。