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首次通过电脑直接测试

印尼台湾教育中心与UKRIDA大学合办“华语文能力测验”

【本报周孙毅报道】11月11日，由印尼台湾教育中心（Taiwan Education Center Indonesia）与UKRIDA大学首次以电脑直接测试举办的“华语文能力测验”，在雅加达Ukrida第一校电脑实验室登场。

驻印尼台北经贸代表处教育副组长李世屏，印尼台湾教育中心执行长黄贤安，Ukrida大学校务副校长Amelia Makmur和学习材料开发中心主任Eddy Wiyanto，为将本次活动作进一步的介绍，于当天上午召开新闻发布会。

据李世屏表示，“华语文能力测验”是一套专为母语非华语者所研发的标准化语言能力测验，任何想要了解自己的华语程度，或是有兴趣想要在使用华语的地区求学、工作或进行贸易之人士，均可报名参加。他说，“华语文能力测验”于2005年由台湾教育部正式举办，之后于2007年开始在海外办理考试，截止目前已在世界各地30多个国家设置考场，每年举办了超过150场考试。

李世屏称，近年来，鉴于学习华语的人越来越多，如今使用华语沟通的人口也逐渐成长，所以早在5年前就已在印尼开展“华语文能力测验”，但这次由印尼台湾教育中心和UKRIDA大学合办的“华语文能力测验”，是首次采取电脑直接来测试。

李世屏续称，该“华语文能力测验” 分成三等六级，三等分别为入门基础级（Band A）、进阶高阶级（Band B）及流利精通级（Band C），而每一等又再依据测验成绩细分为两级，即入门级（Level 1）和基础级(Level 2)、进阶级(Level 3)和高阶级(Level 4)、流利级(Level 5)和精通级(Level 6),共六级。应试者可依据自身学习背景或语言能力选择合适的等级应考。凡是测试通过的学生，可获得由台湾教育部颁发的“华语文能力测验”证书。

李世屏补充说，取得“华语文能力测验”证书可作为：“台湾奖学金”申请之参考标准、“海外联招会”中文科目采计之参考标准、台湾大专院校招收外籍学生之华语能力参考标准、求职所需的华语能力证明。希望通过这次在Ukrida大学办理的电脑测验成功之后，未来能定期的举办下去，以因应世界各地华语学习之热潮。

Ukrida大学校务副校长Amelia Makmur和台湾教育中心执行长黄贤安分别发言，对这次“华语文能力测验”顺利开展表示祝贺。希望双方今后能继续保持紧密合作，致力于推动印尼华文教育事业发展。

黄贤安表示，印尼台湾教育中心是由台湾教育部委托台湾东海大学，在Ukrida大学所设立，旨在推广汉语言、宣扬中华文化，让华夏优良传统文化得以在印尼传承、发扬光大。