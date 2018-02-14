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韩国黄氏宗亲会代表团昨拜访印尼黄氏宗亲总会

【本报周孙毅报道】2月13日，韩国黄氏宗亲会代表团一行12人，在韩国黄氏中央宗亲会会长黄佑吕(前副总理)，以及韩国黄氏总商会会长黄成益的

率领下，拜访了印尼黄氏宗亲总会，并受到黄东平总主席，荣誉主席黄财利，执行主席黄耀汉，辅导主席黄威贵，财政黄重庆，顾问黄北荣，福利部黄平良，雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥，副主席黄德星等理事的热情招待。

当天，宾主首先进行了祭祖仪式，祈求黄氏历代祖先保佑印韩两国乃至世界各地的黄氏宗亲身体健康、事业兴隆、家庭美满。随后，双方在亲切友好的气氛中进行友好交流座谈。

黄东平总主席和黄裕祥主席分别讲话，欢迎韩国黄氏中央宗亲会代表团的到来，希望通过这次的沟通和交流，在未来能进一步加强和韩国乃至全球各地区黄氏宗亲在各个产业的往来与合作，为世界黄氏宗亲提供更完善的服务。

韩国黄氏中央宗亲会会长黄佑吕和韩国黄氏总商会会长黄成益在发言中，感谢印尼黄氏宗亲总会诸领导的盛情款待。黄佑吕表示，这次组团访问印尼，旨在寻找合作商机，进一步促进与印尼黄氏宗亲们的友好交流与合作，建立更密切的联系，为推动韩印两国在各领域的合作做出努力和贡献。

韩国黄氏中央宗亲会副会长黄富会，韩国黄氏中央宗亲会秘书长黄圭硕，理事黄胜焕、黄诣智、黄在渊_黄文植、黄忠吉、黄美连、黄钟伦、黄吉奉等随团出访。

中午，双方代表团共进午餐后，代表团一行在黄东平总主席的陪同下，前往印尼华裔总会参观访问。