Monday, November 6th, 2017 | Posted by

雅加达Family’s Garden晨运队欢庆2周年

 

Family’s Garden晨运队全体理事及队友与村长和镇长合影。

Family’s Garden晨运队全体理事及队友与村长和镇长合影。

Family’s Garden晨运队诸理事向村长、镇长和当地军区代表赠送纪念品。

Family’s Garden晨运队诸理事向村长、镇长和当地军区代表赠送纪念品。

林永展（中）在村长和镇长及理事们的陪同下主持切平安饭仪式。

林永展（中）在村长和镇长及理事们的陪同下主持切平安饭仪式。

共同主持放气球仪式。

共同主持放气球仪式。

 

【本报周孙毅报道】114日早上，雅加达Family’s Garden晨运队在本查灵安森林公园（Taman Hutan Kota Penjaringan）的操场欢庆成立2周年庆典。

当地镇长Andri、村长Yoga和军支区辖区司令Zaki，以及该晨运队前任主席Fenny，现任主席林永展，副主席许金财、陈汉顺、李利兴、Sarli,秘书Asni等理事和队友，近200人参与。

林永展在讲话中表示，Family’s Garden晨运队成立于2015117日，感谢该晨运队前任主席Fenny及全体队友和教练一向以来的的支持和爱护。希望大家今后能继续锻炼好身体，踊跃参加每周二及周六早上7时至8时，在此操场开展的晨运活动。

镇长和村长均分别致辞，对Family’s Garden晨运队成立2周年表示祝贺。希望全体队友今后继续保持团结与合作，大家再接再厉，为达到身强体壮的目标而努力。愿晨运队在林永展主席的领导下，队伍日益茁壮，造福广大市民。

当天，林永展等理事在镇长和村长的陪同下共同主持切平安饭及放气球仪式。庆典仪式结束后大家一起分享美味早点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197509

Posted by on Nov 6 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added