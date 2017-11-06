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雅加达Family’s Garden晨运队欢庆2周年

【本报周孙毅报道】11月4日早上，雅加达Family’s Garden晨运队在本查灵安森林公园（Taman Hutan Kota Penjaringan）的操场欢庆成立2周年庆典。

当地镇长Andri、村长Yoga和军支区辖区司令Zaki，以及该晨运队前任主席Fenny，现任主席林永展，副主席许金财、陈汉顺、李利兴、Sarli,秘书Asni等理事和队友，近200人参与。

林永展在讲话中表示，Family’s Garden晨运队成立于2015年11月7日，感谢该晨运队前任主席Fenny及全体队友和教练一向以来的的支持和爱护。希望大家今后能继续锻炼好身体，踊跃参加每周二及周六早上7时至8时，在此操场开展的晨运活动。

镇长和村长均分别致辞，对Family’s Garden晨运队成立2周年表示祝贺。希望全体队友今后继续保持团结与合作，大家再接再厉，为达到身强体壮的目标而努力。愿晨运队在林永展主席的领导下，队伍日益茁壮，造福广大市民。

当天，林永展等理事在镇长和村长的陪同下共同主持切平安饭及放气球仪式。庆典仪式结束后大家一起分享美味早点。