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雅加达99洗髓功基金会庆元宵 台湾新营太子宫“电音三太子团”交流助兴

【本报周孙毅报道】2月13日，雅加达99洗髓功基金会（Chi Kung 99)在其健康中心珍珠海岸体育俱乐部（Sport Club Pantai Mutiara）第2楼庆祝2017鸡年元宵节。

来自台湾新营太子宫 “电音三太子团”应99洗髓功基金会负责人谢长寿之邀请，前来交流访问。活动中，主办方也特别呈献了洗髓功表演、阴吊100公斤和洗髓功拉车等表演。

交流会上，谢长寿向嘉宾们介绍了所谓99洗髓功法。他说，99洗髓功是一种阴吊术，以棉绳将整个男性生殖器（包含阴囊、输精管）套住，下面吊着重物，达数十斤重，渐次加重，乃至百斤。谢先生表示，99洗髓功的练习，是从人体内部开始锻炼，它能使身体的细胞，永远保持在三十岁左右的精力状熊，即便年高七、八十岁，仍然能够每天精力充沛，精神抖擞。

练习99洗髓功不用打针_吃药_免开刀，也无副作用，在很短的时间内，就可看出老化的体质有显着之改善，回复男性的雄壮。练习99洗髓功不仅能提高男性性功能，还能调治男性生殖泌尿系统疾病，对男性性功能障碍、前列腺增生、肥大、慢性前列腺炎等病症效果特别显著，同时对各种慢性疾病如高血压、高血脂、高血糖、神经衰弱、失眠、神疲乏力、颈、腰椎病、亚健康、慢性肠胃系统、心肺衰弱等有独特的调理同时起到很好的康复作用。

谢长寿补充说，雅加达99洗髓功基金会自成立至今已有9年之久，参加练习此功法的人士已多达2000多人。