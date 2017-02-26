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雅加达黄氏宗亲会举行第二届银会聚餐联欢 凝聚宗亲力量 共话美好愿景

【本报周孙毅报道】2月26日，雅加达“江夏堂”黄氏宗亲会第二届（2017年至2019年）第一期银会聚餐联欢，在该会所Mangga Besar Raya 街138号举行。

印尼黄氏宗亲总会永久名誉主席黄德新伉俪、黄瑞泉，辅导主席黄春回，执行主席黄耀汉，雅加达黄氏宗亲会主席黄裕祥，秘书长黄国栋，财政黄重庆，名誉主席黄柏、黄泓源，顾问团黄庆吉、黄光明、黄锦惠、黄秉西，银会会长黄健璇及理事黄绮玲、曾月娥、黄暐琳、黄桂兰、Lisa等，逾百人踊跃参与。

银会会长黄健璇在讲话中称，感谢雅加达黄氏宗亲会领导和宗亲们的大力支持与参与，使第一届银会活动能顺利进行。她说，第二届银会将为期30个月，每三个月聚餐一次。希望第二届银会的运作能继续得到大家的积极参与，再接再厉，齐心协力，团结一致，将银会各项活动越办越好。

黄裕祥在致辞中，代表黄氏宗亲会对银会诸理事的精心安排，使到新一届银会活动得以顺利结期表示感谢。希望本届银会能获得各位宗亲的支持与爱护，大家同心同德，互助合作，发扬友爱精神，为雅加达黄氏宗亲会会务更上一层楼发展作出努力和贡献。

印尼黄氏宗亲总会永久名誉主席黄瑞泉、辅导主席黄春回、顾问黄庆吉、黄国栋秘书长均分别发表简要讲话，希望通过银会聚会，能进一步增进宗亲情谊，加强团结互助友爱精神，凝聚大家力量，共话黄氏宗亲会发展的美好美好愿景。

与此同时，黄裕祥也特别对银会诸领导，包括：黄健璇、郑金英、黄绮玲、曾月娥、黄暐琳、黄桂兰、Lisa等理事的大力支持，不辞劳苦、任怨任劳，使第一届银会得以顺利完成表示衷心感谢。联欢会上，爱好歌唱的宗亲们纷纷登台引吭高歌，为联欢会增添了热闹气氛。该聚餐会直到下午在一片温馨愉快气氛中圆满结束。