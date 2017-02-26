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雅加达鸿光中医诊所迎鸡年举办义诊活动 李冠瑶博士以一针见效针术示范及治疗深受好评

【本报周孙毅报道】在迎接2017丁酉鸡年环节中，坐落于雅加达Jl.Ketapang Indah Blok B1/12a的鸿光中医诊所本着爱无境界、仁德永续、回馈社会的精神，于2月25日上午在该诊所举办一场义诊活动。

本次活动共吸引了300名患者前来咨询问诊，同时得到了鸿光中医师有蔡春梅医师、李莉莉医师、吴露西医、黄羡红医师、李冠瑶医师等5人的诊疗服务。

是日，鸿光中医诊所副院长李冠瑶博士、教授以“一针见效”的针术为病人示范，并以奇穴针法来治疗，对糖尿病指数、胆固醇指数偏高或前列腺肥大、耳鸣、耳聋、腰酸背痛、颈椎骨刺、腰椎骨刺、手麻、肩周炎、脚踝扭伤、足跟痛、脚底筋膜炎、脚趾麻、网球肘、胃食道逆流、胃肠炎、胃肠溃疡、尿酸性脚趾红肿痛、视力功能差(近视、远视、白内障、青光眼)，以及中风后遗症疑难杂症等作调理与治疗。

在义诊中，一位名叫钟英卫先生向本报透露称，他曾受膝关节疼痛困扰多年，不要说行走，连站都站不起来。一开始先找了西医明确诊断，但西医认为其膝盖伤势已严重复发，需要在两个月内进行手术，后来有幸得到李冠瑶中医师的对症治疗，经过李博士的连续4次的针灸治疗后，患者就感觉其效果非常明显，如今钟英卫先生行动已自如，不再受膝盖疼痛的困扰。钟先生感到十分满意，他对李冠瑶中医师说，你的治疗简直太神奇了！

此次义诊，鸿光中医诊所除了向每一位受惠者赠送康元饼干一盒外，也享用台商柯棋三先生提供的纯天然辣木茶（维他命C是柑橘的7倍、钾是香蕉的3倍、维他命A是红萝卜的4倍、钙是牛奶的4倍、蛋白质是奶粉的2倍），以及台商吕窗雄先生、吕全伟先生提供的Easy Touch测纸和仪器来为大家免费验血服务(一滴血可即刻测出尿酸、红血素、糖尿病、胆固醇等4项服务)。另根据检查报告及把脉诊断后之结果也向每位来宾赠送中成药或保健品或针灸调治。

李冠瑶博士表示，这次所赠送的保健品或药品有如下十几种，并感谢赞助厂商的大力支持。糖尿偏高者－给予温善牌山苦瓜或胰素灵或骏纬牌纯冬虫夏草(Meditalent)

、胆固醇偏高者－给予金颖产品脂醇宝(Cholestalk)、心肺功能差者－给予万国药厂之永康、肝功能差者－给予善笙公司之红宝牛樟芝、过敏性鼻炎者－给予科达公司之纯灵芝(Pure Linzhi)胃食道逆流者－给予黄_建中汤加减、尿酸偏高者－给予尿酸丸、癌症患者－给予骏纬公司之9405(曾治愈中国李德霖之白血病)、关节疼痛不利行者－给予万国公司之筋骨立(Jingreat)、肥胖脂肪多者－给予宜芳公司之奈米纯黑木耳、视力功能差者－给予杏福公司的眼宝(枸杞精)、气喘者－给予骏纬公司之纯冬虫夏草菌丝体Meditalent。以上赠品送完为止。