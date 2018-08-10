Friday, August 10th, 2018 | Posted by

雅加达顶级豪华中式餐厅
丽雅轩大酒楼昨正式开业

丽雅轩酒楼董事总经理Alex Loo（左三）与餐厅诸位管理小组在丽雅轩豪华大酒楼门口前合影。

丽雅轩酒楼董事总经理Alex Loo（左三）与餐厅诸位管理小组在丽雅轩豪华大酒楼门口前合影。

 

丽雅轩酒楼董事总经理Alex Loo（左三）与餐厅诸位管理小组和职员合影。

丽雅轩酒楼董事总经理Alex Loo（左三）与餐厅诸位管理小组和职员合影。

 

左起：庄学标、杨克林、谭柏叶合影。

左起：庄学标、杨克林、谭柏叶合影。

 

谭柏叶与拿督斯里翁俊民博士和吴其顺等好友们在聚餐会上一景。

谭柏叶与拿督斯里翁俊民博士和吴其顺等好友们在聚餐会上一景。

 

食客们享用丽雅轩酒楼的特色美食。

食客们享用丽雅轩酒楼的特色美食。

 

【本报周孙毅报道】810日，由我国成功企业家郭再源、郭再忠、谭柏叶、曾成荣联合新创立的顶级豪华中式餐厅丽雅轩酒楼（Lee Palace Chinese Restaurant)，在雅加达市中心繁华地带HXC大厦Harris Vertu酒店Harmonie Exchange第三楼正式隆重开业。

开业当天，宾客如云，高朋满座，印尼国信集团（Mayapada Group）创始人拿督斯里翁俊民博士，以及谭柏叶的好友有吴其顺、庄学标、杨克林等人，亲临了开业现场，共品世界各地至尊美食菜肴。

据丽雅轩酒楼董事总经理卢国权（Alex Loo）介绍，该酒楼保证以五星级的美食服务，选取最上等的食材，很多新鲜高档原料直接从国外进口，由顶级大厨烹饪出独具特色的美味佳肴，以飨每一位最尊贵的食客，而价格只定在三星优惠标准，让更多的客人以实惠的价格享用到至尊美食，真正做到尊贵而不昂贵。

此外，该酒楼除了礼请最优秀的设计师设计装修，也选用最高级的装修材料，整个风格雅而不俗，把山水画、孔雀翎等融入到装修里，极具文化内涵。丽雅轩酒楼可容纳600人，设有多间VVIP卡拉OK豪华大包厢，是雅加达商务宴请、家庭聚会的最佳选择。

Alex Loo续称，该酒楼的特色美食，其中有数十款独一无二的精制点心、香港著名挂炉烤烧味，以及来自世界各地的融合美食。其酒楼招牌菜有：日本顶级和牛片过桥水晶粉、中国正宗黄油鸡荷叶葱油蒸、葡国芝士焗大虎虾、泰国金山古法煲仔翅、香港流沙咸蛋黄香酥软壳蚧、丽雅轩6小时炖药膳益体滋补靓汤、法国红酒麻将布丁等，另设有大优惠套餐（超过打五折）每位从Rp.90.000起。欢迎食客们不妨莅临品赏美味佳肴。

该酒楼每日营业，时间为：星期一至星期六早上10时至晚上10时。星期日及公共假期早上8时至晚上10时。订席热线021-2203-5818

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222529

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