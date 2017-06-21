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雅加达“韵缘俱乐部”献爱心

向会所附近贫民分发节日必需品

【本报讯】日前，雅加达韵缘俱乐部（Vajra Gita Nusantara Happy Club）在该会所Jl.Petojo Selatan 2街10-12号，向当地附近贫困居民捐助了各种日用必需品，以示节日期间对友族同胞们的关怀。

据韵缘俱乐部总主席林惠卿表示，每年临近印尼年,韵缘佳乐团,必定照顾到会所附近的小孩及贫苦家庭,发一些日用品,饼干,而孩子们也分到学习用品及小食,让他们能过一个快乐的年。她说，当然只是接近的地区,也不会太多,经过区长和当地学校校长的安排，每年大约学生五六十人,贫苦人家一百多人。一个很微小的慈善活动,主要是给这些没有被人注意到的友族小区,能分享到一些的温情及关怀。

林惠卿表示，韵缘从199l年开始创立以来每年都要做一些慈善活动,招集一群爱好音乐的太太除了练歌之外,就发心献出爱心救济需要的人。

这26年当中除了每年分发礼品之外，也曾经去在 Sengkawang 的麻风病人区为他们修造破旧的屋子造回教堂礼堂发日用品等,让这些被人们不屑一顾的麻风病人能有地方遮风挡雨。日惹大地震时也亲自把善心人的捐赠物品用两辆大型货车,亲自交给警察总长,得到他的邀请深入灾区开展救济活动。

该组织成立26年来去了养老院、孤儿院、精神病院,大小善事都做过了。但这一切都不是一个人能全部做到的,而是有爱心人士及会员们的合作精神才能完成这么多的善事。今年成立了韵缘俱乐部,并开展献爱心活动，发分物品都是得到入会成员的善心支持。与此同时，林惠卿也特别感谢永远支持韵缘的新旧朋友,还有每年处理分发礼品的刘瑞芳秘书长。林惠卿强调，做善事不一是要大,能发心就好，只要人人有善心,堆积起来就是正能量，使需要的人得到一点点的温暖,谢谢所有的善心人士。感恩！