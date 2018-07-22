Sunday, July 22nd, 2018 | Posted by

雅加达金门互助基金会第九届理监事就职典礼昨隆重举行

雅加达金门互助基金会第九届（2018-2023年度）全体理监事合影。

雅加达金门互助基金会第九届（2018-2023年度）全体理监事合影。

 

永久名誉主席黄章掘（左一）、张德超（左二）在辅导主席黄海燕女士（右一）的陪同下将金门会馆会旗移交给新任总主席王振坤。

永久名誉主席黄章掘（左一）、张德超（左二）在辅导主席黄海燕女士（右一）的陪同下将金门会馆会旗移交给新任总主席王振坤。

 

永久名誉主席黄章掘（左一）、张德超 (左二）向新任总主席王振坤颁发聘书。

永久名誉主席黄章掘（左一）、张德超 (左二）向新任总主席王振坤颁发聘书。

 

王振坤（右）向祝笛参赞赠送纪念品。

王振坤（右）向祝笛参赞赠送纪念品。

 

王振坤（右）向俞雨龄赠送纪念品。

王振坤（右）向俞雨龄赠送纪念品。

 

王振坤总主席（左七）向辅导主席团、副总主席团、执行主席团颁发聘书。

王振坤总主席（左七）向辅导主席团、副总主席团、执行主席团颁发聘书。

 

王振坤总主席（左八）和永久名誉主席张德超与黄章掘及辅导主席团、副总主席团、执行主席团向全体来宾敬酒。

王振坤总主席（左八）和永久名誉主席张德超与黄章掘及辅导主席团、副总主席团、执行主席团向全体来宾敬酒。

 

张德超永久名誉主席（左五）向监事、秘书及财政颁发聘书后合影。

张德超永久名誉主席（左五）向监事、秘书及财政颁发聘书后合影。

 

永久名誉主席黄章掘（左七）向名誉主席团颁发聘书。

永久名誉主席黄章掘（左七）向名誉主席团颁发聘书。

 

永久名誉主席黄章掘（左七）向名誉主席团颁发聘书。

永久名誉主席黄章掘（左七）向名誉主席团颁发聘书。

 

辅导主席黄海燕（左五）向名誉顾问、顾问颁发聘书。

辅导主席黄海燕（左五）向名誉顾问、顾问颁发聘书。

 

王振坤（左二）向麻里巴板金门同乡会、三马林达金门同乡会、廖省金门乡亲会各领导赠送纪念品。

王振坤（左二）向麻里巴板金门同乡会、三马林达金门同乡会、廖省金门乡亲会各领导赠送纪念品。

 

辅导主席黄海燕（左七）向佛坛组、总务部、青年部、福利部各位理事颁发聘书。

辅导主席黄海燕（左七）向佛坛组、总务部、青年部、福利部各位理事颁发聘书。

 

副总主席吕世典（左六）向佛坛组、总务部、青年部、福利部各位理事颁发聘书。

副总主席吕世典（左六）向佛坛组、总务部、青年部、福利部各位理事颁发聘书。

 

副总主席洪允城（左六）向青年组委员颁发聘书。

副总主席洪允城（左六）向青年组委员颁发聘书。

 

【本报周孙毅报道】720日晚，雅加达金门互助基金会（简称：金门会馆）第九届（2018-2023年度）理监事就职典礼，在太阳城国际酒楼大礼堂隆重举行。

华社贤达王振坤众望所归荣任新一届总主席一职；而王万权与黄海燕则荣任辅导主席；吕世典、王国兴、洪允城、黄明珠分别担任副总主席。

中国驻印尼大使馆祝笛参赞兼总领事，印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄与各社团领导等嘉宾，逾千人出席见证了换届仪式。

筹委会主席陈火进作筹备工作报告，对嘉宾们拨冗出席表示热烈欢迎，也感谢筹委会全体理事齐心协力，将本届理监事就职各项筹备工作做好。

王振坤在致辞中，感谢金门会馆诸理事乡亲们的厚爱和信任，推举他担任新一届总主席。同时代表新一届理监事和全体乡亲，深切缅怀已故前任总主席黄进益乡贤。在他的领导下，金门会馆取得的成绩有目共睹，会务活动有声有色，黄进益主席功不可没！

王振坤表示，雅加达金门会馆自成立至今30多年来，能有今天的发展，都离不开前辈们和历届理监事与热心乡亲们的鼎力支持和参与。多年来，该会始终与祖籍地家乡保持着紧密联系，在团结和联系广大乡亲，弘扬中华文化，造福社会等各方面做了积极贡献。

王振坤强调说，为了不辜负广大乡亲的期望，今后将秉持创会宗旨，带领新一届全体理监事继续发扬金门人不屈不挠的拼搏精神，团结奉献，服务乡亲，造福社会。如今，雅加达金门会馆第九届理事会已正式就职，希望各部门理事能充分发挥各自的自身优势，秉承先辈团结奋斗的传统美德和勇于奉献的精神，同心协力，献计献策，各尽所能，积极关心、参与和支持该会的一切活动，大家同舟共济，让金门会馆上下一条心，齐心协力，以一致的步调面向前方，走向未来。

俞雨龄致辞，代表印尼福建社团联谊总会向雅加达金门会馆举行第九届理监事就职礼表示祝贺。多年来，金门会馆与福建其它16个兄弟社团一道，献计献策、无私奉献，积极参与印尼福建社团联谊总会开展各项的公益活动。相信，雅加达金门会馆未来在王振坤总主席的英明领导下，在全体理监事们的共同努力下，会务蒸蒸日上，百尺竿头，更上一层楼。

祝笛参赞致辞，代表中国驻印尼大使馆向雅加达金门会馆顺利换届和新一届理监事光荣履职表示热烈祝贺。他说，雅加达金门会馆成立30多年来，始终秉持创会理念、积极服务乡亲、开展福利公益、融入主流社会，始终带领印尼金门乡亲团结一致、共同发展。同时，作为印尼福建社团联谊总会大家庭的一员，金门会馆承担自身责任、积极建言献策、广泛联络乡谊、传承八闽文化。团结互助的特点得到了印尼华人社会和其他友族的积极肯定。希望今后在王振坤总主席的领导下、在新一届理监事及所有金门乡亲的支持下，雅加达金门会馆能不忘初心、不畏浮云、登高望远、把握大势，推动会务再上一层楼。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220517

Posted by on Jul 22 2018. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added