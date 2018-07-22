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雅加达金门互助基金会第九届理监事就职典礼昨隆重举行

【本报周孙毅报道】7月20日晚，雅加达金门互助基金会（简称：金门会馆）第九届（2018-2023年度）理监事就职典礼，在太阳城国际酒楼大礼堂隆重举行。

华社贤达王振坤众望所归荣任新一届总主席一职；而王万权与黄海燕则荣任辅导主席；吕世典、王国兴、洪允城、黄明珠分别担任副总主席。

中国驻印尼大使馆祝笛参赞兼总领事，印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄与各社团领导等嘉宾，逾千人出席见证了换届仪式。

筹委会主席陈火进作筹备工作报告，对嘉宾们拨冗出席表示热烈欢迎，也感谢筹委会全体理事齐心协力，将本届理监事就职各项筹备工作做好。

王振坤在致辞中，感谢金门会馆诸理事乡亲们的厚爱和信任，推举他担任新一届总主席。同时代表新一届理监事和全体乡亲，深切缅怀已故前任总主席黄进益乡贤。在他的领导下，金门会馆取得的成绩有目共睹，会务活动有声有色，黄进益主席功不可没！

王振坤表示，雅加达金门会馆自成立至今30多年来，能有今天的发展，都离不开前辈们和历届理监事与热心乡亲们的鼎力支持和参与。多年来，该会始终与祖籍地家乡保持着紧密联系，在团结和联系广大乡亲，弘扬中华文化，造福社会等各方面做了积极贡献。

王振坤强调说，为了不辜负广大乡亲的期望，今后将秉持创会宗旨，带领新一届全体理监事继续发扬金门人不屈不挠的拼搏精神，团结奉献，服务乡亲，造福社会。如今，雅加达金门会馆第九届理事会已正式就职，希望各部门理事能充分发挥各自的自身优势，秉承先辈团结奋斗的传统美德和勇于奉献的精神，同心协力，献计献策，各尽所能，积极关心、参与和支持该会的一切活动，大家同舟共济，让金门会馆上下一条心，齐心协力，以一致的步调面向前方，走向未来。

俞雨龄致辞，代表印尼福建社团联谊总会向雅加达金门会馆举行第九届理监事就职礼表示祝贺。多年来，金门会馆与福建其它16个兄弟社团一道，献计献策、无私奉献，积极参与印尼福建社团联谊总会开展各项的公益活动。相信，雅加达金门会馆未来在王振坤总主席的英明领导下，在全体理监事们的共同努力下，会务蒸蒸日上，百尺竿头，更上一层楼。

祝笛参赞致辞，代表中国驻印尼大使馆向雅加达金门会馆顺利换届和新一届理监事光荣履职表示热烈祝贺。他说，雅加达金门会馆成立30多年来，始终秉持创会理念、积极服务乡亲、开展福利公益、融入主流社会，始终带领印尼金门乡亲团结一致、共同发展。同时，作为印尼福建社团联谊总会大家庭的一员，金门会馆承担自身责任、积极建言献策、广泛联络乡谊、传承八闽文化。团结互助的特点得到了印尼华人社会和其他友族的积极肯定。希望今后在王振坤总主席的领导下、在新一届理监事及所有金门乡亲的支持下，雅加达金门会馆能不忘初心、不畏浮云、登高望远、把握大势，推动会务再上一层楼。