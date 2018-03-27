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雅加达释传雄佛教高校庆祝13周年暨第7届毕业典礼









【本报讯】3月24日，雅加达释传雄佛教高等学院第7届（2017-2018年度学程）毕业典礼暨成立13周年庆典，在雅加达西区Mangga Besar Raya No.58

印尼佛教徒协会(Walubi)代表Esther Setyawan、Rusli Tan，全印尼14间佛教高校代表，我国宗教部佛教事务秘书Nyoman Suriadharma，雅加达特区佛教辅委Suwanto，雅加达西区佛教地方辅委Suratman，雅加达释传雄佛教高校创始人黄耀汉硕士等嘉宾出席庆典活动。

Mangga Besar观音寺住持兼印尼大乘净土念佛会中央理事会总主席释传雄大和尚表示，该校旨在为崇仰并效忠于国家民族，几经一番艰辛，终于在此12年的办校历程，造就了111位佛教学士毕业生，其中有8位成为僧伽法师。除此之外，又护送了5位毕业生前往台湾深造佛教更高学历，以便争取Ching Chue Buddhist Sangha University及泰国Mahachulalongkornajavidyalaya大学等的双学位。

释传雄大和尚称，目前，Sapta Virya法师又正在斯里兰卡的University of Peradeniya,Kandy就读其硕士学位课程。这些都是雅加达释传雄佛教高等学院创校以来可看到的一些成绩。相信他们毕业后，将参与我国的建设，尤其是国家当前克服贫穷起到的正面作用。

这次列第7届释传雄佛教高等学院毕业典礼由Ir.Sim Budiman Setiawan院长率领进行。有11位佛教学士衔头毕业生。

印尼宗教部佛教事务总司长Caliadi致辞指出，当前，对毕业生所面临的挑战，主要在于为国家实现100年独立造就一批人力资源丰富的黄金一代人选，群策群力，实现共创、共建并共荣的印尼社会。

前第一届宗教部佛教事务总司长Drs.Budi Setyawan则望毕业生们能实现为国家民族贡献的事例，为校争光。（图文：印尼大乘净土念佛会秘书处供稿/图）