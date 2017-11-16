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雅加达资深声乐老师徐月群师友演唱会圆满成功

【本报周孙毅报道】11月14日晚，由雅加达资深声乐老师徐月群老师(Yenny Susanti)以“时光记忆、岁月情怀”为主题主办的师友演唱会，在金莎国际酒楼隆重登场。吸引500名音乐爱好者前来捧场。

是晚，逾30名徐月群师友，包括：郑维舟、黄月美、林惠卿、陈秀琼、徐月珍、萧美燕、李文辉、袁玉芬、林美銮、萧荣莲、戴秀凤、陈纯珍、关爱卿、黄家兴、黄伟明、江合城、陈楚明、邱昌珍、张美英、何鸣展、何秀玲、叶瑞仙、丘秀园、陈奕宏、Wisnu和特邀嘉宾曹峰、李莉等先后登台献艺，为台下观众们带来一场视听享受的饕餮盛宴。

演唱会在全体演员合唱的一曲《潇洒走一回》正式开始；接着徐月群老师与其好友们一个又一个登台呈献他们最拿手歌曲，博得大家经久不息的掌声和好评。

徐月群致辞，感谢社会热心人士黄瑞泉、林凤英、郑维舟、郑维克、黄海燕、杨秉书、朱钢权、黄梅兰、林惠卿、袁玉芬、邱昌珍、陈秀琼、黄月美、徐月珍、谭荣强、陈素娟、萧美燕、潘慧敏、叶秋春、林凤玉、何秀玲等大力支持和赞助，使演唱会得以顺利进行。

徐老师表示，这是继2015年举办过专场演唱会后，再度举办的师友演唱会。希望通过这场音乐会，让大家相互切磋交流，共同提高歌唱艺术水平。该演唱会最后在一首《冬天里的一把火》把音乐会气氛带上高潮，并获得大家报以热烈的掌声而画下圆满句点。