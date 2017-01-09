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雅加达诺言组织欢庆11周年纪念

【本报周孙毅报道】1月8日晚，雅加达诺言歌唱组织(Group Nuo Yen)成立11周年庆典，在Kali Besar Barat街Queen Palace酒楼举行。

诺言组织发起人罗民健（Alut）首先发言，对全体成员踊跃参与，以及热心团友们大力支持和赞助，使本次活动得以顺利进行表示感谢。同时他也借此新春佳节即将来临之际，祝福大家新年快乐，身体健康，万事如意。

诺言组织主席黄秀兰致辞，感谢全体成员这些年来对诺言组织的支持与爱护。她说，诺言组织自2006年成立至今11年以来，会员人数已多达160位。希望通过此良好的交流平台，能增进大家相互认识与了解，共同提高歌唱艺术水平，发扬团结互助友爱精神。

以下为诺言组织理事芳名：发起人罗民健（Alut）；辅导廖淦远、郭珍兰、梁长春；主席黄秀兰；执行部张贵玉、张顺丽、Nilawati、Lidu Angkawijaya、Rusli Effedi；秘书陈柯蓉(Lina Tanuwidjaja)、Alin Arlini;财政郭美莲、陈萍萍；文件部何志基、曾谦定。

是晚，大家一边享用美味佳肴，也边欣赏团友们接踵登台展喉高歌和精彩舞蹈表演，为庆典活动增添了热闹气氛。联欢会直到晚上10时许，在一片温馨愉快气氛中圆满结束。