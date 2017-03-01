Wednesday, March 1st, 2017 | Posted by

雅加达西区市长赴金德院考察访问 冀望重建工程早日竣工

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陈福成总主席（左五）与Anas Effendi市长（左六）一行人在金德院前合影。

 

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陈福成（左三）陪同Anas Effendi市长视察被大火吞噬的古庙一景。

 

【本报周孙毅报道】2月27日，雅加达西区市长Anas Effendi在Taman Sari镇长Firmanudin Ibrahim、镇长秘书Rumiati 、Glodok村长Lukman Wahid等陪同下,到草埔班芝兰Jl.Kemenangan III No.13拜访了金德院基金会（Vihara Dharma Bakti）,并受到了金德院基金会总主席陈福成（Tan Adipranata）的欢迎。

是日，Anas Effendi市长一行人，在陈福成总主席等理事的陪同下，就这座于2015年3月2日被大火吞噬的古庙情况作进一步的了解。Anas市长在讲话中，希望这座具有400多年悠久历史的古庙能于今年内尽快重建起来，让信徒们能安心地进行朝拜。

Anas Effendi续称，金德院已有数百年悠久历史，其建筑物古色古香，是雅加达的热门景点之一，也是被列为雅加达省政府保护的文化遗产之一。希望金德院重建委员会能按照原来的金德院面貌建立起来。

陈福成表示，金德院重建委员会将尽快于今年内为这座庙宇展开重建工作。希望社会善信大德能齐心协力，出钱出力，将这座古庙的重建工程早日完成。

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