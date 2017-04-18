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雅加达海南联谊会庆祝妈祖诞辰暨炉主改选

【本报周孙毅报道】每年农历三月廿三日为妈祖诞辰日。坐落于Jl. Tiang Bendera V Kav.27 Komp.Plaza KotaNo.16/18的雅加达海南联谊会为庆祝妈祖千秋圣诞，于4月16日（农历三月廿日）举行祭拜仪式和改选2017-2018年度应届值任炉主。

该会辅导主席余有信伉俪，理事会副主席陈贤善、候恒愿，财政黄良錋，联络部黄淑英和其他理事，包括：刘统活、郭书炯、周致永、周玉华、唐韵等乡亲踊跃出席，大家虔诚拈香敬拜，祈求妈祖赐福，共沐神恩。

是日，祭祀仪式结束后，即举行2017年至2018年度应届值任炉主改选，并顺利选出萧世平乡亲为下一届炉主。

据余有信表示，海南人之所以奉拜妈祖，因为以前大部分的海南人都从事捕渔业，希望妈祖保佑风平浪静，捕获更多的鱼类来提升家庭收入。目前，虽然移居印尼许多海南后裔不再以捕渔为生，但为了感谢妈祖数百年来的保佑，每年的妈祖诞辰都会举行敬拜仪式，祈求马祖保佑大家一切平安，我国国泰民安、风调雨顺。

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