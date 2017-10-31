Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

雅加达沈氏宗亲会组团出席
吉隆坡沈氏宗祠成立7周年庆典

 

沈福贤(右五)等各地区沈氏领导出席吉隆坡沈氏宗祠成立7后年庆典晚会。

沈福贤(右五)等各地区沈氏领导出席吉隆坡沈氏宗祠成立7后年庆典晚会。

 

雅加达沈氏宗亲会庆贺团一行与各地区沈氏宗亲代表合影留念。

雅加达沈氏宗亲会庆贺团一行与各地区沈氏宗亲代表合影留念。

 

泰国沈氏主席沈木盛（左五）赠送纪念品给沈福贤主席（左六）。

泰国沈氏主席沈木盛（左五）赠送纪念品给沈福贤主席（左六）。

 

沈福贤（左七）_沈庆生（左十）等接收纪念品时合影。

沈福贤（左七）_沈庆生（左十）等接收纪念品时合影。

 

来自印尼和其他地区沈氏宗亲在四湾沈氏祖庙前合影。

来自印尼和其他地区沈氏宗亲在四湾沈氏祖庙前合影。

 

 

【本报周孙毅报道】应吉隆坡沈氏宗祠之邀请，雅加达沈氏宗亲会庆贺团一行35人，在沈福贤主席，以及万隆沈氏宗亲会主席沈庆生的带领下，赴马来西亚首都参加吉隆坡沈氏宗祠成立7周年庆典。

雅加达沈氏宗亲会主席沈福贤夫人黄桂华，副主席沈广兴、沈天仁和其他理事沈惠强、沈克棋、沈碧建、沈荣泰、沈建宏、沈清桂、沈壹萍等宗亲随团参与。

据沈福贤表示，参加这次庆典的国内外沈氏宗亲会代表团，有来自世界沈氏宗亲总会总主席沈尊盛，泰国沈氏宗亲会主席沈木盛，滨城沈氏宗亲会主席沈龙福，Sputi沈氏宗亲会主席沈顺运，中国河南沈氏宗亲会主席沈凡，招安沈氏宗亲会主席沈禄盛，古晋沈氏宗亲会主席沈茂强等，约数百人共襄盛举。

沈福贤续称，该代表团于10月17日抵达吉隆坡后，便前往四湾岛、巴株巴辖、麻坡、马六甲和双溪比力的沈氏宗亲会进行拜访，并得到了当地各沈氏宗亲的热烈欢迎。
此外，也抽空游览当地的名胜古迹，20日回到吉隆坡，21日晚上出席“吉隆坡沈氏宗祠7周年庆典大会，22日返回雅加达。

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