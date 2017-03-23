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雅加达校园联谊组织“第10届印尼校园合唱节”8月份举行

【本报周孙毅报道】为了加强我国华社各合唱团之间的交流与合作，并提高合唱艺术水平，由雅加达校园联谊组织举办的“第十届印尼校园合唱节”，今年8月26-27日一连两天，将在Lodan Raya街慈育大学（UBM）第八楼礼堂举行。

为了让本届合唱节办得更好，促使活动能顺利进行，组委会主席团陈泗云、许辉，辅导陈如铮老师，秘书古世玉、林建文于3月21日晚，邀请了各合唱团团长及代表到旅雅玛中校友联谊会会所一起商议本届合唱节的相关工作。

陈如铮老师在讲话中称，雅加达校园联谊组织自2003年成立迄今，每年在国庆节前后举办的庆祝国庆文娱活动已有13次。今年将筹备举办第14次庆祝国庆文娱活动，同时举办第10届校园合唱节。他说，本届合唱节组委会主席团由陈泗云、郑金英、吴前、许辉担任。希望通过每年例常举办的庆祝国庆文娱演出,能为我国爱好歌唱的人们提供一个展现合唱艺术，充实文化生活的平台。

陈如铮老师指出，雅加达校园联谊组织的成立，旨在为大家搭建一个合作交流的平台。该组织主张推广和加强多元文化理念，通过文化艺术交流活动，加强华族与友族之间的交流，提高社会大众对文化艺术的欣赏水平，丰富大家的精神生活。多年来，该组织也致力于推动印中两国的文化交流。希望本届合唱节能够得到更多的国内外年轻合唱团踊跃报名参加。

组委会主席陈泗云在讲话中，希望本届合唱节能继续得到各华社合唱团的大力支持和参与。她说，本届合唱节演唱形式纯粹是观摩演出，合唱团成员不限年龄。为了达到更广泛的交流与合作，此次合唱节欢迎首都以外的合唱团及国外合唱团的踊跃参与。

许辉称，届时演唱的二首曲目以印尼文歌曲为主，也可以印尼文和中文或外文歌曲各一首；二首歌曲的演唱时间不得超过10分钟。该合唱节报名截止日期为6月25日。欢迎有意参加的海内外合唱团从速报名。