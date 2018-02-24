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雅加达崇德三语学校举行2018年农历戊戌年春节联欢

【本报周孙毅报道】 2月23日（农历正月初八)，雅加达客属联谊会属下崇德三语学校(Sekolah Budi Agung)，在该校Jl.Terusan Bandengan Utara No.95 Blok F No.3-12举行2018年农历戊戌年春节联欢。

雅加达客属联谊会主席张和然，客联教育委员会主席田锦堂，秘书杨健昌，教育委员廖幼青、池美萍、廖世锦、李荣霖、卢明光，以及崇德学校全体教职员工、学生和学生家长等，逾千人踊跃参与。

筹委会主席刘权隆致辞，介绍了这次春节庆典筹备工作。他说，崇德三语学校的校务蒸蒸日上，蓬勃发展与此次春节联欢活动得以顺利进行，都离不开雅加达客属联谊会全体领导及学校全体同事的大力支持与帮助，感谢本次活动筹委会全体理事的齐心协力，无私奉献，祝大家春节快乐，合家幸福安康！

张和然主席致辞，祝与会各位领导、全体师生及学生家长新春快乐，身体健康，万事如意。希望在新的一年，该校能继续为广大学生们提供良好的学习环境和服务。也希望该校能继续得到家长们能信任，把子女们送到该校就读。

田锦堂主席致辞，向全体师生及学生家长致以节日问候和美好的祝愿。他说，春节是华族最富有特色的传统节日，希望通过这次春节联欢，能加深学生们对中华传统文化的了解，并建立起大家团结合作的意识，把中华优良传统文化持续发扬光大。田锦堂也希望全体老师在新的一年更积极献出自己的爱心，把学生教好，培养他们的尊老爱幼、努力学习的良好品德。

该校高中部校长Abdullah酳iroj也简要致辞，并感谢雅加达客属联谊会领导们一向以来对学校的大力支持和奉献，让该校共有1400多名学生得以安心就读表示衷心感谢。当天，余兴节目除了有学生们呈献的精彩舞狮及歌舞表演等节目外，另校方领导也向学生们分发新年红包等礼品。