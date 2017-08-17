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雅加达崇德三语学校举行升旗仪式

庆祝印尼建国72周年

【本报周孙毅报道】在庆祝印度尼西亚建国72周年之际，坐落于Terusan Bandengan Utara 95，Komp Soka I Blok F No.3-12的雅加达客属联谊会属下崇德三语学校（Sekolah Budi Agung），于8月17日早上6时，在校园广场举行庄严、隆重的升旗仪式。

印尼客属联谊总会辅导主席曾季瑾，雅加达客属联谊会主席张和然，该校教育委员会主席田锦堂，委员江淼成、池美萍、何凯能、沈福贤、杨健昌，财政叶书庚伉俪，高中部校长Abdullah Siroj，初中部校长Sri Rahayu，小学部校长Linda Ong等全体教职员工和学生出席升旗礼。

田锦堂主席主持升旗仪式。在雄壮激昂的《大印度尼西亚》国歌声中，神圣之红白旗徐徐升起，全体参会人员行注目礼。接着为争取独立而壮烈牺牲之烈士致默哀，并宣读「1945 年宪法」、「建国五原则」，「独立宣言」之原文等仪式。

田锦堂致辞称，今年是印尼独立的第72个华诞，我们国家能有今天的发展，首先应该感谢为国家独立而牺牲生命的烈士们，是他们用生命与鲜血换来了今天国家的独立。大家应继承先烈的遗志，珍惜这得来不易的成果，继续维护国家和平统一、民族团结；同时应拥有殊途同归的国家意识，实现和谐社会与宗教多元化，把国家建设得更加繁荣强盛。

田锦堂补充说，希望崇德三语学校全体学生能努力学习，提升自身品德，将来成为国家的栋梁之柱。