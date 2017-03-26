Sunday, March 26th, 2017 | Posted by

雅加达宝合山举办“闽南历史文化交流会”
特邀泉州华大文学院王建设教授主讲

web132730

王建设教授（左六）向雅加达宝合山赠送有关闽南文化书籍，由林耀国（左五）代表接收。左起：王加荣、杨朝强、徐孝吉、黄清汉、张家顺、杨景顺、林财演、洪若火。

 

web132731

前左起：林永传社长及夫人、王建设教授及夫人、徐孝吉、林耀国、杨景顺。后右起：王加荣、王曜伸、张家顺、洪若火、黄清汉、杨朝强、林财演等合影。 （周孙毅摄影）

 

【本报周孙毅报道】3月25日，应雅加达宝合山之邀请，福建泉州华侨大学文学院王建设教授，在Telukgong竹餐厅举办一场“闽南历史文化交流”讲座会。

雅加达宝合山主席杨朝强，副主席林财演，顾问团林耀国、杨景顺、黄清汉（Mr.No Stop）、张家顺等理事，王建设教授夫人张甘荔女士，中新社驻印尼社长林永传伉俪等，近百人出席聆听。

讲座会由马来西亚义益福利总会徐孝吉秘书长主持。王建设教授就闽南方言的形成、闽南方言的主要特点、什么是闽南文化、闽南文化的主要特点等深入地剖析和解读，使听众们深深地感受到闽南文化的魅力。

王建设教授称，闽南方言是在福建闽南地区形成和发展的，它主要是北方中原汉人在不同历史时代因避战乱、平叛乱或逃灾荒等多次向南方迁徙进入闽南地区后逐渐形成的。闽南方言又叫闽南话，也有人称之为河洛话或福佬话 。

在谈及闽南方言的现状时，王建设教授阐述了当前闽南方言所面临的严峻形势，一方面除了受普通话的冲击，闽南方言生存空间受到挤压；另一方面，语言保护工程仍不到位，人们对方言的思想误区有待破除。因此，王建设教授呼吁大家应多重视闽南方言，传承闽南文化。

交流会上，王建设教授也对黄清汉歌手为弘扬与传承闽南文化，积极推广闽南语歌曲表示赞扬，并希望他再接再厉，将闽南语歌曲继续发扬光大。

讲座结束后，林耀国代表宝合山对王建设教授的精彩讲演表示衷心感谢。希望通过王建设教授此次讲座会，让大家对闽南文化有更深入的了解，感受闽南方言、体会传承闽南文化的意义。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178700

Posted by on Mar 26 2017. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added