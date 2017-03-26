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雅加达宝合山举办“闽南历史文化交流会”

特邀泉州华大文学院王建设教授主讲

【本报周孙毅报道】3月25日，应雅加达宝合山之邀请，福建泉州华侨大学文学院王建设教授，在Telukgong竹餐厅举办一场“闽南历史文化交流”讲座会。

雅加达宝合山主席杨朝强，副主席林财演，顾问团林耀国、杨景顺、黄清汉（Mr.No Stop）、张家顺等理事，王建设教授夫人张甘荔女士，中新社驻印尼社长林永传伉俪等，近百人出席聆听。

讲座会由马来西亚义益福利总会徐孝吉秘书长主持。王建设教授就闽南方言的形成、闽南方言的主要特点、什么是闽南文化、闽南文化的主要特点等深入地剖析和解读，使听众们深深地感受到闽南文化的魅力。

王建设教授称，闽南方言是在福建闽南地区形成和发展的，它主要是北方中原汉人在不同历史时代因避战乱、平叛乱或逃灾荒等多次向南方迁徙进入闽南地区后逐渐形成的。闽南方言又叫闽南话，也有人称之为河洛话或福佬话 。

在谈及闽南方言的现状时，王建设教授阐述了当前闽南方言所面临的严峻形势，一方面除了受普通话的冲击，闽南方言生存空间受到挤压；另一方面，语言保护工程仍不到位，人们对方言的思想误区有待破除。因此，王建设教授呼吁大家应多重视闽南方言，传承闽南文化。

交流会上，王建设教授也对黄清汉歌手为弘扬与传承闽南文化，积极推广闽南语歌曲表示赞扬，并希望他再接再厉，将闽南语歌曲继续发扬光大。

讲座结束后，林耀国代表宝合山对王建设教授的精彩讲演表示衷心感谢。希望通过王建设教授此次讲座会，让大家对闽南文化有更深入的了解，感受闽南方言、体会传承闽南文化的意义。