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雅加达周氏宗亲会举行春季祭祖典礼

【本报周孙毅报道】4月9日，雅加达“汝南堂”周氏宗亲会在该宗祠Jl.Pluit Karang Selatan No.24举行一年一度春季祭祖典礼。

中国驻印尼大使馆周斌文化参赞（周氏宗亲会荣誉顾问），周氏宗亲会辅导主席周伯达，荣誉主席周健华和夫人林惠卿女士，主席周沅瑶，副主席周志桦、周道义、周金泰;监事长周汉良;顾问周淦生、周维梁;秘书长周国明;财政部周继庭;总务部周世平;福利部周天从;联络周楚贤、周锡珊、周树兴，妇女部周玉华、周妤娟和青年团等，近50人踊跃参加祭祖仪式。

周沅瑶主席在祭祖仪式上致辞，感谢周斌参赞、周伯达宗长、周健华宗长和夫人等宗亲在百忙中拨冗出席一年一度的春季祭祖仪式。感谢全体宗亲长期以来对该会的支持和参与，希望大家今后能继续保持紧密团结，互助合作，为宗亲会的会务发展尽心尽力，共同发扬周氏文化。

周伯达宗长也应邀发表重要讲话.他说，祭祖旨在慎终追远，缅怀和纪念祖先是我们大家的责任。当前，各社团包括周氏宗亲会在内都面临着老化的现象，假如大家都能为这个宗亲会奉献一点点力量，就有可能持续生存发展，所以接班人很重要，需要有年轻一代的积极参与，才能使宗亲会继续延续下去。周伯达希望今后能吸收和培养更多年轻人的参与，将周氏宗亲会优良传统发扬光大，为造福宗亲，为国家社会建设发展做出努力和贡献。

祭祖礼毕，该宗亲会也向70岁以上年老宗长颁发《敬老尊贤、添福添寿》红包，并一起聚餐联欢。