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雅加达吴氏至德宗亲会举行秋祭暨聚餐联欢

【本报周孙毅报道】11月5日，雅加达吴氏至德宗亲会在该宗祠Jl.Hayam Wuruk Sekolah Tangki No.33举行一年一度秋季祭祖典礼。礼毕，大家前往新大旺海鲜酒楼举行聚餐联欢。

雅加达吴氏至德宗亲会主席吴宏燕和夫婿蓝德良，副主席吴端民，执行主席吴鑫盛，高级顾问吴光楷、吴能彬、吴国豪、吴海滨，来自万隆吴氏宗亲会主席吴伟中，顾问吴元昌，印华百家姓协会副总主席江安澜等嘉宾，近300人出席聚餐联欢。

筹委会主席吴鑫盛，以及理事会副主席吴端民均分别致辞，感谢大家在百忙中抽空出席祭祖及联欢聚会。

吴宏燕主席在午宴上致辞，感谢各位宗亲的大力支持，使一年一度的祭拜盛典得以顺利进行。她说，“忠孝仁爱”、“慎重追远”是我们的光荣传统，我们永远不能忘记祖辈奋斗精神和至上美德，一代接一代地把中华传统文化发扬光大。 吴宏燕指出，据史料记载，印尼吴氏至德总会（当时叫东印度吴氏至德总会）早在1925年就曾经举行春季祭祖活动，当时参加人员的合影照片上就有60多人，其中包括吴宏燕父亲等老一辈宗亲。这可证明吴氏至德总会早就已设在雅加达，但可惜的是由于战乱和形势变化，导致总会无法继续传承下去。希望全国各地吴氏宗亲们能团结一致，通过协商共同选出总会新一届领导，让吴氏优良传统文化发扬光大。