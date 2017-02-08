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雅加达吉祥山三语学校庆祝2017新春佳节

【本报周孙毅报道】2月8日，雅加达吉祥山三语国民学校（Sekolah Bukit Mulia）在该校礼堂Muara Karang Jl.Pluit Karang Sari VI No.1-10以“梦想起航、迎战鸡年”为主题举行2017丁酉鸡年新春联欢庆典。

吉祥山基金会副理事长黄威贵、魏秀莲，秘书长林长奋，副秘书长兼文教部总监林可彬，文娱部林明华，吉祥山三语国民学校统筹部主任Sianny Dewi，以及全体师生和学生家长等，逾200人欢聚一堂，场面热闹，浓郁着喜气洋洋春节气氛。

黄威贵副理事长在致辞中，代表吉祥山基金会向全体师生和学生家长，致以节日问候和美好祝愿。他说，春节是华族最富有特色的传统节日，希望通过此次庆祝活动，能增进学生们对中华传统文化有更深入的认识与了解，将中华传文化持续发扬光大。

与此同时，黄威贵也感谢该校全体老师过去一年的辛勤教导，并希望学生们在新的一年学业更加进步，学校越办越好。

是日，吉祥山学校幼稚园班、小学和初中部学生们呈献了一系列精彩文艺节目，其中有：舞蹈、合唱、武术、芭蕾舞、诗歌朗诵、独唱，同时安排了舞狮献瑞等精彩节目。