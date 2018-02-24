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雅加达吉祥山三语学校举行狗年新春联欢活动

【本报周孙毅报道】 2月23日（农历岁次正月初八）上午，雅加达吉祥山三语学校（Sekolah Bukit Mulia Nasional Plus Trilingual)，在该校礼堂JL.Pluit Karang Sari VI No.1-10 Muara Karang举行2018狗年新春联欢会。逾200人齐聚一堂，共同庆祝中华民族最富有特色的传统节日春节。

吉祥山基金会新任理事长林作虞，理事林长奋、魏秀莲、林作衡、林进行、林可彬、林明华，以及学校统筹部主任Sianny Dewi和学生家长等，也来到现场观看在此校就读的儿子及同学们的表演。

据Sianny Dewi表示，吉祥山三语学校每年例常举行春节联欢，目的是为了庆祝中国传统的农历新年──狗年的到来。Sianny Dewi表示，感谢吉祥山基金会领导们和全体学生家长一向以来的大力支持和帮助，希望在新的一年，全体老师能更紧密团结与合作，把吉祥山三语学校教学工作做得更好，并祝愿学生们再接再厉，努力拼搏，以取得更加优异的成绩。

此次活动，值得一提的是，吉祥山基金会为了鼓励学生们要加紧努力学好汉语和英语，不断提高中英两种语言学习使用的能力和水平，特向三名优秀学生颁发“中英文口语最佳奖”奖状。同时向他们颁发免交三个月学费的奖励金。

当天，该校幼儿园、小学生及初中生所呈献的文艺节目精彩丰富，其中有：芭蕾舞、唱新年歌、武术等节目。联欢会历时了3个小时，最后由吉祥山基金会诸领导向每一位学生分发新年红包，并一起观赏由丹格朗祖师庙呈献的精彩舞龙舞狮表演后圆满结束。