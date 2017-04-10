Monday, April 10th, 2017 | Posted by

“雅加达各民族融合论坛”举行第一届理监事就职礼
加强民族互信 增进民族感情

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印华百家姓协会雅京特区分会主席陈社栋（前左三）与张在进副主席（前左一）、刘新华副主席（后左二）和各民族代表合影。

 

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各民族出席雅京各民族融合论坛首届理监事就职后合影。

 

【本报周孙毅报道】4月10日，雅加达特区代省长 Soni Soemarsono为雅加达省政府属下“民族团结与政治机构”成立的“各民族融合论坛/Forum

Pembauran Kebangsaan简称：FPK”主持第一届（2016-2021年度）理监事就职典礼。

印华百家姓协会雅京特区分会主席陈社栋，副主席刘新华、张在进，顾问团主席罗秉光，以及我国各民族代表等出席了就职仪式。

据悉，“雅京各民族融合论坛”是根据印尼共和国内政部2006年第34号内政部长条例，以及2013年第5号雅京特区政府省长条例规定，于2016年3月24日，在雅京省政府大楼礼堂宣告成立。

据陈社栋主席在受访时表示，雅京各民族融合论坛的成立，旨在协助我国政府提供有利于民族融合之相关咨询和建议，同时更好地维系族群关系，加强互相了解，打造和谐社会，培养共同的居民意识。他说，假如在某个社区里发生族群间的纠纷或冲突，各民族融合论坛可出面协调，将纷争提交论坛并通理智与相互包容的方式进行磋商，以寻找解决方案。

雅京各民族融合论坛理事之一罗秉光表示，希望该组织的成立，能够为此地区的和平与稳定发展做出贡献，建立起各族群相互理解，相互尊重与信任，促进各族裔间团结一致，和睦共处的良好交流平台。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179976

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