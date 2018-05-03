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雅加达中医学院举行第13届毕业典礼

【本报讯】4月29日，雅加达中医药学院第13届毕业典礼在该学院举行。雅加达中医协会主席江庆亮、雅加达中区、西区健康局代表，社会教育局相关代表，以及中医学院诸位老师等均出席。

学生一共有：17位，中医协会安排1位优秀生陈成志获得中国政府奖学金到中国继续深造，另外1位没有参加考试，这一届的毕业生共有15位。

教导老师有12位（除了几位资深医师以外其他多数是中国毕业的中医硕士、博士等医师）他们是：刘强华、宋泉盛、郑绣斌、叶伟生、黄瑞风、叶飞龙、陈家绵、江庆亮、甘锦美、江俊昌、符黛玲。

一系列的毕业仪式进行顺利，首先毕业生以齐唱Padamu Negeri(为国家贡献)，以此奠定了为公济世，不分贫富、种族宗教区别之分，一视同仁地为社会、国家做出贡献。

本届毕业生中，年纪最长者71岁他是黄保亚，而最年轻的是17岁的洪镇阳。代表毕业生讲话由Rismondang同学（Batak族）及David Tjahjana同学。讲起有关就读中医学感受到的主要问题，一般上都觉得中医学的专业名称都是中文，字句也相对比较深奥，但是，经过一段时日的历验，就逐步地解决了。中医学是遵循大自然的道理实在深不见底，有待发掘的还多。

系列仪式进行顺利，最后以全体合影结束了这次列第13届的中医学院毕业典礼。

雅加达中医学院获得雅西区教育部门“教育管理亚军奖”。