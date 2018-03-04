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雅京庆祝农历元宵节庆祝活动

立法机构和政府高官及工商界精英出席

【雅加达罗盘报新闻网3月4日讯】除了中国以外，全球各地包括印尼也举办这个华人的重要传统节日之一的元宵佳节。

周日（3月4日）雅加达首都元宵节庆典活动下午约13.40开始启动，蜂拥而来的人潮几乎把雅京城市的主要唐人街挤得水泄不通，现场一派喜气洋洋的热闹气氛，不分彼此，不分种族和宗教，来自全国各地民族传统节目表演也在温馨感人的氛围中进行,欢乐融洽的良好气氛赢得了一次又一次掌声雷动的喝彩。充分展示我国逾七百多不同民族和逾千个不同语言的殊途同归的民族团结精神。

接受传媒的专访时，总统咨询委员会成员阿贡古美拉(Agung Gumelar)退役陆军上将，以流利的话语阐述，我国华裔生长和谋生在印尼，名正言顺也是祖国的一份子，然而他也呼吁所有的华人应该更积极融入当地主流社会，在这片美丽的祖国土地上，逐步形成你中有我我中有你的一个社会安定祥和各种族互相包容，社会和谐局面，一起携手建设国家， 迈向更美好的康庄大道。

我国立法机构高官和政府内阁几位部长的亲临，更令今年的元宵佳节的庆典锦上添花。

我国人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼(Puan Maharani)、人协议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli燞asan)、国会议长班邦.苏萨迪奥(Bambang燬oesatyo / Bamsoet、地方代表理事会（DPD）主席乌斯曼沙普达（Oesman Sapta燨dang-燨SO）和信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）共同主持鸣鼓仪式启动农历2569年雅京首都元宵节庆典活动。

布安也要求我国民众，不分种族和宗教，共同维护已成为我国座右铭美誉我殊途同归的民族团结精神。 她说， “我们都是兄弟姐妹，同属一个国家，一个团结民族，即来之不易的印度尼西亚共和国完整统一国家。”

鲁迪安塔拉部长表示，来自全国各地不同的传统文化、各式各样的饮食和多样性的演艺表演参与今年的元宵节庆典表明元宵节已成为我国文化节目之一。鲁迪安塔拉也诚挚祝福所有人元宵节快乐。