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陈大江先生云南省昆明昙华寺

纪念先祖陈性初华诞147周年活动纪要





原中华总商会永久名誉总主席陈大江先祖陈性初先生在抗战期间代表南洋侨界捐赠了250万光洋慰劳抗战勇士，受到了当时政府的褒奖。不幸于1939年7月19日回印尼途中病逝于昆明，享年68岁，他的事迹受到国共两党最高领导人的表彰。

2003年，由时任人大常委会王光英副委员长和原国侨办郭东坡主任的亲自倡议下，并由王光英副委员长亲笔题名，在云南省昆明市昙华寺公园修建了陈性初纪念亭。

因年久失修，2018年，贤孙陈大江先生对陈性初纪念亭进行了全面的修缮。4月21日，原中华总商会永久名誉总主席陈大江夫妇带领五代子孙一行15人和商会资深顾问杨秉书先生从印尼来到中国云南省昆明市昙华寺公园举办纪念先祖陈性初先生华诞147周年的活动。云南省委统战部蔡勇副部长、侨办刘云娥副主任、侨联高峰副主席，昆明市吴涛副市长、侨联朱燕主席，福建省漳平市委统战部陈天彩部长、傅南峰副部长、侨办陈锡贵主任、侨联陈梅主席等领导出席了纪念活动，共同祭奠侨领陈性初先生，深切缅怀他为抗战事业做出的积极贡献。

贤孙陈大江先生和云南省侨联高峰副主席、福建省漳平市委统战部陈天彩部长、曾孙女陈绮莉女士上台演讲，表述不忘先祖初心，共同为一带一路再做贡献，并向云南省昆明市领导赠送了《爱国华侨陈性初纪念册》。

在场领导和嘉宾向陈性初纪念碑敬献了花篮和鲜花，并共同种植纪念树，一起见证民族精神万古长青。