陈大江先生一行莅临宝娘幼儿园参观指导
陈大江先生一行莅临宝娘幼儿园参观访问。
陈大江先生一行莅临宝娘幼儿园参观后与小朋友们合影。
陈大江先生参观一景。
小朋友将贺卡送给陈大江先生。
大江爷爷来了！” “大江爷爷来了！”鲜花敬献，掌声雷动！”大江爷爷好””大江爷爷好”孩子们稚嫩的童声响彻新民小学上空。
吸引了他老人家？是一群正上体育课的可爱的孩子们。看着孩子们在开心地游戏，老人家满脸笑意，久久停留观看，还亲切地和孩子们握手。
大江先生的儿女和孙辈们还到陈明轩生平事迹展览室参观并留念。
“谁是班长？”陈大江的孙女陈姵文来到一年级的教室，和可爱的小朋友一起互动。
最后，新民小学全体行政和全体教职员工齐聚操场分别和陈大江先生一行合影留念，把这一珍贵的时刻定格。（前排:陈大江先生与夫人）。后排:左三黄秀玲校长、左四黄绍安副校长、右三陈俊婷副校长、右二陈金女副校长）
【本报讯】93岁的闽籍海外知名侨领陈大江于4月23日携儿女子孙和亲人共16人回到祖籍地福建漳平，开展为期一周的寻根活动，他说“此行目的是为了传承中华民族的优秀传统”。4月23日上午，陈大江先生带着子女参观宝娘幼儿园。他希望通过言传身教，让后辈们了解祖籍国、传承爱心。
陈大江先生艰苦创业，乐善好施，不忘自己是民族的传承者，不忘自己的祖籍国家乡，由当年九十八岁的著名侨领张国基先生，亲笔提写宝娘幼儿园。
陈大江老先生率领三代子孙返乡寻根，充分体现了海外乡亲对故乡的深情，也充分体现了一代又一代侨胞爱乡情怀的延续和传承。4月24日下午，93岁高龄的印尼华侨陈大江先生及其家人一行到陈大江先生多年来坚持捐助的学校──新民小学，受到全校师生的热烈欢迎。
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Posted by admin
on May 2 2018. Filed under 华社新闻
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