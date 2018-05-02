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陈大江先生一行莅临宝娘幼儿园参观指导

【本报讯】93岁的闽籍海外知名侨领陈大江于4月23日携儿女子孙和亲人共16人回到祖籍地福建漳平，开展为期一周的寻根活动，他说“此行目的是为了传承中华民族的优秀传统”。4月23日上午，陈大江先生带着子女参观宝娘幼儿园。他希望通过言传身教，让后辈们了解祖籍国、传承爱心。

陈大江先生艰苦创业，乐善好施，不忘自己是民族的传承者，不忘自己的祖籍国家乡，由当年九十八岁的著名侨领张国基先生，亲笔提写宝娘幼儿园。

陈大江老先生率领三代子孙返乡寻根，充分体现了海外乡亲对故乡的深情，也充分体现了一代又一代侨胞爱乡情怀的延续和传承。4月24日下午，93岁高龄的印尼华侨陈大江先生及其家人一行到陈大江先生多年来坚持捐助的学校──新民小学，受到全校师生的热烈欢迎。