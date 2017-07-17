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锡江旅椰乡亲联谊会银会聚餐举办健康讲座会

【本报周孙毅报道】7月15日，锡江旅椰乡亲联谊会(Perhimpunan Anging Mamiri Jakarta Indonesia简称：PAMJI)属下银会组织，在Gajah Mada大街Novotel酒店会议厅举行银会聚餐联欢，同时举办一场题为“老年人的关节与骨骼疾病”健康讲座会。

PAMJI荣誉主席黄鹏年、黄照玉，辅导主席戴立明，理事会主席杜华水，副主席黄美丽、邱玫陵（兼银会会长）、彭良生、苏义敦、郭礼义、杨国和、赖荣星等理事及乡亲，近300人踊跃出席聆听。

银会会长邱玫陵在致辞中称，本次讲座会特邀请了我国骨与关节外科专家dr.Handriadi Winaga,M.Kes.SpOT主讲。希望通过此次健康讲座，能增加大家对关节骨骼保健有更深的了解，并推动专业人士和乡亲们的医学交流，提高卫生健康水准。与此同时，邱会长也就PAMJI银会在过去4个月的各项活动向大家作了介绍，特别是今年4月初返乡举行银会联欢盛会，并在当地开展一系列扶贫济困等活动，都得到了会员们的良好反应。

dr.Handriadi Winaga表示，骨关节病又称增生性骨关节炎，退行性关节病、老年性关节炎、肥大性关节炎、骨性关节炎等。是由于构成关节的软骨、椎间盘、韧带等软组织变性、退化，等等变化，而出现骨破坏，引起继发性的骨质增生，导致关节疼痛、僵硬、变形、活动受限、功能障碍等症状的疾病。

dr.Handriadi指出，骨性关节炎是中老年人常见的退行性疾病之一，以膝关节最常见。当持续性出现晨起时关节僵硬、上下楼梯时关节疼痛、关节活动受限等症状时需警惕骨性关节炎，建议立即到医院检查，接受专业诊断。他说，很多患者对骨性关节炎认识不够，觉得老年人腿脚不利索是正常的，自己吃点止疼药、贴点膏药就可以，拖着不去医院就诊。实际上，早期骨性关节炎治疗可以药物治疗和运动锻炼为主，但如果没有及时就诊，会使病情加重，晚期关节炎病人就需要进行人工关节置换手术。

为了树立正确膝关节锻炼观念，应避免加重关节损伤或症状的运动，如平时可进行慢走、慢跑、骑车、水中行走等运动。避免登山、快速和长时间的爬楼梯、重复进行一种力量运动、进行竞技运动等。