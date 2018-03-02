Friday, March 2nd, 2018 | Posted by

锡江旅椰乡亲联谊会戊戌年春节团拜联欢

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【本报周孙毅报道】228日晚，锡江旅椰乡亲联谊会（Perkumpulan Anging Mammiri Jakarta Indonesia简称：PAMJI）在雅加达金莎国际酒楼举行戊戌年春节团拜联欢晚会。近千名乡亲及银会会友相聚一堂，畅叙乡谊，同庆佳节。

筹委会主席谢明珍作筹备工作报告，并恭祝大家新春愉快，身体健康，万事如意！她说，这是PAMJI一年一度举办的迎春团拜聚会，旨在敦睦乡谊，联络感情，共庆佳节。感谢热心乡亲和PAMJI合唱团的积极参与，大力支持与赞助，使活动得以顺利进行。

PAMJI主席杜华水致辞，向与会乡亲及银会会友拜个晚年，祝大家新春快乐，狗年大吉大利！同时介绍了PAMJI过去一年所做的各项会务工作情况。希望在新的一年，大家不忘初心，继续前行，为锡江人作出更大的贡献。

杜华水表示， PAMJI一向慈悲为怀，以济贫助学为己任，今年赞助的贫苦学子在雅加达有39位，在锡江由原来的13 位已增加到40位。 另在锡江郊外贫民区Todopoli也帮助修建了一间供小孩娱乐学习场所，因为是沼泽地，也修建了一条竹桥，并于去年817日启用。在Daeng Sirua贫民区帮助修建2间公共洗澡房和2间公厕，并提供了抽水机，储水箱等。 此外，今年126日，也曾举办了一场别开生面的慈善演唱会，由PAMJI的音乐总监黄健祥主唱，凭他的歌唱实力和魅力，赢得了大家的赞赏和好评，并筹得两亿盾捐给锡江慈济基金会，用来帮助锡江贫苦民众的医疗费用。

与此同时，杜华水也藉此机会感谢筹委会主席谢明珍及其团队的精心策划和辛勤努力，致使这次春节团拜得以顺利进行。

当晚，余兴节目丰富多彩，除了有：PAMJI合唱团大合唱、独唱、舞蹈，以及金莎酒楼呈献的精彩少林功夫表演外，另PAMJI也分别给予PELITA学校和锡江经济薄弱家庭各捐赠一笔助学金及善款，同时向80岁以上的会友分发敬老红包，祝他们身体健康，长命百岁。最后举行了幸运抽奖，直到晚上10时许圆满结束。

PAMJI副主席黄美丽、邱玫陵、彭良生伉俪、杨国和、赖荣星，以及该会名誉主席团、顾问团和辅导主席团等出席联欢会。

杜华水（左）以中文致辞，郭礼义以印尼文翻译。

杜华水（左）以中文致辞，郭礼义以印尼文翻译。

 

左起：李丽媚、谢明珍、郑伟玲、黄丽花、黄丽玉、赖丽珠、杨国和、黄美丽、邱玫陵、杜华水、黄鹏年、杜奇仁、郭礼义、彭良生、侯道登、关龙泰、赖荣星、李仁谦、黄健祥、汤勇杰、卢家鹏向大家敬酒。

左起：李丽媚、谢明珍、郑伟玲、黄丽花、黄丽玉、赖丽珠、杨国和、黄美丽、邱玫陵、杜华水、黄鹏年、杜奇仁、郭礼义、彭良生、侯道登、关龙泰、赖荣星、李仁谦、黄健祥、汤勇杰、卢家鹏向大家敬酒。

 

邱玫陵（左一）将善款移交给锡江经济薄弱家庭，由黄美丽代表接收，另郭礼义（右一）将助学金移交给Pelita学校代表Johanes.

邱玫陵（左一）将善款移交给锡江经济薄弱家庭，由黄美丽代表接收，另郭礼义（右一）将助学金移交给Pelita学校代表Johanes.

 

彭良生（左七）和邱玫陵（左九）向80岁以上乡长们分发敬老红包后合影。

彭良生（左七）和邱玫陵（左九）向80岁以上乡长们分发敬老红包后合影。

 

锡江旅椰乡亲联谊会合唱团全体团友合影。

锡江旅椰乡亲联谊会合唱团全体团友合影。

 

前左起：张锦泉伉俪、关龙泰、杨国和、彭良生、许宗鸽、杜华水、黄鹏年、杜奇仁，后左起：林裕祥、彭国安、林春明、赖荣星、戴中立合影。

前左起：张锦泉伉俪、关龙泰、杨国和、彭良生、许宗鸽、杜华水、黄鹏年、杜奇仁，后左起：林裕祥、彭国安、林春明、赖荣星、戴中立合影。

 

锡江旅椰乡亲联谊会全体理监事合影。

锡江旅椰乡亲联谊会全体理监事合影。

 

 

 

 

 

 

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