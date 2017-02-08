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锡江旅椰乡亲联谊会举行第5届理监事就职暨银会聚餐

【本报周孙毅报道】2月8日晚，锡江旅椰乡亲联谊会(Perkumpulan Anging Mammiri Jakarta Indonesia简称：PAMJI)第五届（2016-2019年度）理监事就职典礼暨银会聚餐联欢，在椰城太阳城国际酒楼举行。

该会蝉联主席杜华水伉俪，副主席黄美丽、邱玫陵（兼银会会长）、彭良生、郭礼义、杨国和、赖荣星、李仁谦，秘书长林超年，荣誉主席黄照玉，名誉主席团杜天山、张锦泉、曾宪桥，名誉顾问团，辅导主席戴立明，辅导秘书张章玉等理事及乡亲，近600人参与。

就职仪式，首先由第5届选举委员会主席林允忠向当选主席杜华水，以及辅导主席戴立明颁发聘书。

筹委会主席黄健祥致辞，就筹备工作作了简要汇报，并感谢全体乡亲拨冗出席，以及筹委会全体理事齐心协力，互助合作，使活动能顺利进行。

杜华水在发表致辞时，向与会全体乡亲致以节日问候和美好祝愿。他说，PAMJI自成立迄今已有13年之久，理事会也顺利经历了5次的换届。感谢乡亲们的信任和厚爱，再度推举他担任理事会主席。希望大家能本着同舟共济的精神，多多给予指导和支持，使该会越办越好。

杜华水指出，该会今后将继续推动会员参与会务发展的积极性，并加以吸收新的干部和年轻会员加入该会队伍，从而发展壮大联谊会队伍，做好乡亲的福利，发扬多元社会，融入主流的长远大计。同时杜主席也对筹委会主席黄健祥精心策划和各位理事的辛勤工作，以及多位向乡亲的慷慨解囊，使活动能顺利进行，致以万分谢意和崇高敬意。

邱玫陵致辞称，本届银会已走过了12个 月，感谢全体会友一向以来的支持并准时汇款，让本会向椰城37名暨锡江市11名经济薄弱学生提供的助学金等各项慈善工作得以顺利展开。邱会长指出，鉴于该会多数会友居住在锡江市，因此，下一次银会聚会将于4月3日，再次选择在锡江市进行。欢迎届时有意参加的会友可向秘书处联系。