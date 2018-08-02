Thursday, August 2nd, 2018 | Posted by

针术突破西医治疗上部分瓶颈
李冠瑶教授三宝珑义诊 160人受惠

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【本报讯】李冠瑶教授于724日早晨乘坐 GARUDA 5:30分班机至中爪哇三宝珑接受为期3天早上8:30至下午4:00的义诊活动，地点分别在JL. PEKOJAN No.105JL. SETIA BUDI No.84FJL.GAJAH MADA No.37 等三个地方。

这三天半下来的病患约160人左右，病患病情不外是糖尿病、高胆固醇、高血压、中风后遗症、膝盖疼痛不能SHOLAT祈祷及行走辛苦、肩颈僵硬、眼睛模糊、耳聋、腰酸背痛、手脚麻木、前列腺肥大、尿频、胸闷、头晕等等。在李冠瑶教授以奇穴针法针灸后都很快有舒服之感，且部分病患都说OK，治愈了，大家都问李教授何时再来。在这几天义诊中最令李冠瑶教授有成就感的事有二件，录下供参考。

第一件事：仍有位病号患似帕金森症，右手发抖，抬高手臂后抖得更厉害，经李冠瑶教授使用头皮针后，奇迹发生了－居然右手再抬起就不抖了，报纸放于手掌上也不抖了。大家看了都很惊奇且也很高兴地拍手。TJIPTA DJAYA药店老板黄松林先生及黄公子(曾在中国学过中医，也实习过针灸)同时都见证此奇迹。

第二件事，仍在三宝珑内，有位大善人MR.ROBERT BUDI WIBAWA大家称他为KOAWI，此善人为人谦虚、和蔼可亲、平易近人，常作公益，很得当地人的称赞。726日那天也慕名而来，他驼著背弯著腰，拿著拐杖一拐一拐地好辛苦走进来。经李冠瑶教授在手掌指上扎了几针后，马上站起来，不用拐杖就返回大步大步、抬头挺胸，好像在走秀般让大家为他高兴的鼓掌拍手，在场的女儿(Ineke)、女婿(Andy)、都很高兴与李冠瑶教授合拍照并在网上写下感恩与见证文词。

隔天727日上午8:30此善人MR.ROBERT再来覆诊，走起路来也轻松许多。经检查后手脚有点浮肿，可能西药吃太多，肾肝的功能欠佳而引起的。经李冠瑶教授再施针后，之前浮肿的地方消退多了。他老人家高兴之余，一定要请李教授吃午餐并送机(下午3:00 GARUDA回雅加达)。在盛情难却下，加上他女婿MR.ANDY也说难得这几天他岳父精神好，黑眼圈也没了，就这样顺意与此大善人MR.ROBERTMR ANDY一起共进午餐。病人的喜税及精神抖擞、精神气爽，也让李教授忘了这几天的疲倦，大家都愉快地互道珍重再见。

*此善人也是 PANCA JAYA药店的东主

*今将MR.ANDY之简讯与图片录下

吴瑞文供文稿、

MR.ANDY供图文

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