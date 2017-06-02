Posted by admin

醉美旗袍秀国际艺术交流

暨金丹合唱团成立10周年庆典隆重举行

【本报周孙毅报道】6月2日，醉美旗袍秀国际艺术交流暨暨金丹合唱团成立10周年庆典，在雅加达金莎国际酒楼宴会厅隆重举行。

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌夫人，筹委会主席胡素丹，金丹合唱团团长兼《醉美旗袍秀》总策划金华老师，醉美旗袍团团长袁玉芬，以及来自旗袍母国中国山西8支艺术团等嘉宾，近千人受邀参加，共襄盛举。

筹委会主席胡素丹致辞，感谢海内外嘉宾拨冗出席“金铃醉美旗袍团”之成立及举办的醉美旗袍秀国际艺术交流暨金丹合唱团成立十周年庆典。她说，“旗袍”被誉为中国国粹和女性国服，是国际上独树一帜中国传统服饰文化中最绚烂的代表，更是中国优秀传统文化的重要载体。旗袍充分体现了东方女性的风韵优雅，充分彰显了中华民族女性德才兼备、内外双修的美好品质和迷人风采。随着时代的变迁，旗袍承载着文明，以更灵动、更丰富、更多样化的形态向我们走来。希望通过本次旗袍秀国际艺术交流，让朋友们能欣赏到一场华美的旗袍盛宴，从而了解旗袍文化，领悟中华传统文化的深刻内涵，弘扬中华优秀的传统文化。

胡素丹指出，当前，中国国家习近平主席倡导了造福人民的“一带一路”建设，坚持以文化先行，为推动与各国的合作做贡献，而金玲醉美旗袍团将秉承这个理念以旗袍文化来开拓中印尼两国人文领域的交流，并搭建两国文明互通的新桥梁。希望金铃醉美旗袍团今后能进入主流社会，在服饰文化交流中创出美好的新篇章。

与此同时，胡素丹还以“惜缘”和“珍惜”两个字来表达金丹合唱团成立10年来对团友们的互助合作精神。她说，合唱不仅是一门音乐艺术，也是一门做人的艺术，它不可能由一个人独自完成，而是由多人共同来完成，它需要我们摒除自我，服从团队，宽容待人，乐于奉献，相互协作，共同成长，“和谐、合作”是合唱团的核心思想，唯有如此，才能发出最美的合声。胡素丹同时感谢金华老师十年来的辛勤付出，以及金丹全体团员的精诚团结。希望全体团友今后再接再厉，大家更加团结、更加友爱，共建金丹美好家园。

金华老师致辞，衷心感谢金丹合唱团全体团友，各赞助商多年来的大力支持。同时感谢来自中国各代表团千里迢迢来到印尼参与助兴演出。

袁玉芬团长也发表感谢词，希望“金铃醉美旗袍团”今后的发展能得到大家的支持和参与，并希望类似活动每年能持续举行，以呈献更精彩、更动人的节目。

中国大使馆王致显秘书代表文化处周斌参赞致辞，对醉美旗袍秀国际艺术交流暨暨金丹合唱团成立10周年庆典顺利举行表示祝贺。他说，旗袍是中国传统文化重要的文化元素和载体，希望中印尼两国人民以此次活动为契机，以衣会友，以艺传情，进一步加深对传统文化和美学观点的理解，搭建友好的桥梁，增进两国人民之间的友谊。

据悉，这是印尼首支旗袍团──醉美旗袍团首次登台亮相！本次庆典特邀请到中国山西的8支艺术团前来参加交流演出，分别是：山西太原工人俱乐部俏夕阳模特艺术团、山西百灵之春艺术团、山西太原市笑口常开模特艺术团、中国旗袍专业委员会山西分会银发艺术团、山西风云水兵舞蹈团、山西省老年大学晋善美模特艺术团、太原市老干局活动中心晋韵模特艺术团、山西七彩模特艺术团等参与献演。