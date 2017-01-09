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迎新送旧大丛山举行108素食展览品尝

31日傍晚六点半假佛教大厦地下室礼堂有僧伽率领国会议员张育浩先生，本山理事林源龙，张克强，施子强，伍耀辉，林锦洲，黄泉华，吴干彬，杨莲心，等社会人士，佛教徒千人目睹108素食展览。山门清净，海众安和，佛日增辉，法轮常转有僧伽举法语剪彩仪式完毕，嘉宾国会议员张育浩先生切tumpeng 并向大众恭贺元旦新年快乐，希望2017带来给大家成就，身体健康，家庭和乐，诸事吉祥。随后千人来宾共同品尝素食展览。

19.30分假佛教大厦文化厅举行迎新送旧文艺晚会，有僧伽率领嘉宾上台诵经祈福，接著工委会主席林源龙先生致词说到，再过几个小时我们将迎接新的一年，我们希望在新的一年大家都法喜充满。我们经历了很精彩的一年，在大丛山做了很多活动，我们也学了贡献，爱心，分享，更是修菩提心的一个过程。希望明年大家还是积极支持我们的寺院。国会议员张育浩先生致词，恭祝大家元旦快乐，事业兴旺，家庭和睦，也希望2017年大家修行有成就，菩提增上。僧伽代表致辞，报告这一年在慧雄大师父的领导之下大丛山做了很多社会福利，爱心，教育各种活动。这都是家师提倡人间佛教的理念，创造社会和睦的精神，也是自利利他菩萨关怀众生的意志。我们有善知识领导必有光明的前途。希望大家在新的一年幸福快乐，诸事顺利。

文艺晚会有首都艺人助兴，分发抽奖，并有青年班呈现精彩的话剧等佛教艺术，使晚会更加精彩。凌晨12.点大众在大雄宝殿举行首日共修，有僧伽带领大家讽诵梵文大悲咒心经，使新年大众法喜充满，诸事吉祥。