Posted by admin

迈向一所具有优良卓越学校

巴眼亚比卫理学校 与IPEKA基金会签合作备忘录

【本报周孙毅报道】为提高教育教学质量、培养高素质人才为目的，同时提升教师自身素质，努力办好一所具有优良卓越的学校。5月8日，巴眼亚比卫理学校（Sekolah Methodist Bagansiapiapi）与雅加达IPEKA基督教学校在当地就上述目标举行签署合作备忘录。

巴眼亚比卫理学校董事洪彩鸾牧师（Pdt.Lasnini Ang）与雅加达IPEKA基金会副执行主席Handojo在Rokan Hilir县教育局代表Muhammad Nasir等见证下共同主持签约仪式。此次合作签约重点内容包括学校培训管理、师资培训和课程教材开发等。

洪彩鸾牧师致辞称：“我们了解到，在当今数字时代中，教师们对提高教育质量的作用具有重要性。因此，希望通过雅加达IPEKA基督教学校提供的指导和培训，可以帮助我们提高教师的能力，使老师具有批判性的思考，分析和创造性，同时鼓励学生们在技术环境下拥有协作的能力”。与此同时，洪牧师也对IPEKA基金会副执行主席Handojo远道而来支持与该校建立合作关系表示衷心感谢。

据Handojo表示，此次与卫理学校建立合作关系是IPEKA基金会例行工作的目标之一，即为教育国民智慧而做出贡献。希望通过这次的合作，能使巴眼亚比卫理学校的教育质量进一步的提升，在这种情况下，不只是在谈论学生对认知知识的质量，而是技能，性格和道德观念与精神品质。

Rokan Hilir县教育局代表Muhammad Nasir与校友Herbet Ang均分别发表简要讲话，希望通过双方的合作，不仅有利于卫理学校今后的发展，也将给巴眼亚比全面带来积极性的影响。