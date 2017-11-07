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辽宁省人大副主任周忠轩率团访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】11月7日，中国辽宁省人大友好经贸代表团一行14人，在辽宁省人大副主任周忠轩的率领下，拜访了印尼中华总商会并受到纪辉琦总主席，常务副总主席兼执行主席张锦雄，创会会长杨克林，永远荣誉主席黄正泉，副总主席陈伯年，资深顾问杨秉书等理事的热情接待。双方进行了友好交流座谈。

张锦雄在致辞中,对代表团一行的来访表示热烈欢迎，并详细介绍了印尼经济发展情况。他说，印尼作为东盟创始成员国，一贯重视区域合作，同时重视与中国的睦邻友好和各领域合作，尤其是我国总统佐可威上任以来，强调要积极发挥印尼海洋交通枢纽的作用，发展“海洋支点国家”战略，这与中国政府正在积极倡导的21世纪海上新丝绸之路，高度契合。

张锦雄称，当前，印尼正处在经济、社会全面建设发展的最好阶段，作为一个有着2.6 亿人口的新兴市场国家，印尼未来的发展前景不可估量。 印尼中华总商会非常欢迎中国的企业，中国的朋友们能够来印尼考察、投资，开拓事业版图，共同参与印尼的经济社会建设，分享这个拥有蓬勃

生机的新兴市场国家的发展潜力。

周忠轩副主任致辞，感谢印尼中华总商会诸领导的盛情款待。他说，此次组团访问印尼，旨在推进中国的“一带一路”和“海上丝绸之路”建设，就“一带一路”建设中所涉及的热点尤其是经济与贸易投资热点问题，与印尼政府和华商企业界朋友进行深入探讨，加强务实合作，扩大各领域交流。此外，也藉此机会向大家介绍辽宁省近年来在各方面的发展情况。

周忠轩表示，中国与印尼市场、资源和产业互补，具有巨大合作潜力，两国战略规划的对接能为企业提供良好的国际发展环境和巨大发展机遇，未来，中印尼两国间经贸合作将持续升温。欢迎印尼华商企业家到辽宁省观光考察，寻找合作商机，共谋发展。

纪辉琦总主席也发表简要讲话称，印尼是东盟中最大的经济体，拥有石油、天然气、煤、锡等丰富的自然资源，市场潜力巨大。欢迎辽宁省企业界多到印尼投资兴业，印尼中华总商会愿成为双方企业界一座信息交流，经贸合作的桥梁。