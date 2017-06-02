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谢锋大使在出席使馆同印尼伊联

联合举办的共同开斋和爱心捐赠活动上的讲话 （2017年6月2日阿斯沙克法经学院）

尊敬的印尼伊斯兰教士联合会赛义德总主席，

尊敬的阿斯沙克法经学院院长努尔哈雅蒂女士，

尊敬的雅加达伊联大学校长马克松教授，

尊敬的万丹省西冷县塔纳拉乡村民代表，

各位长老，各位老师，各位同学，媒体朋友们，

亲爱的穆斯林兄弟姐妹们，

Selamat Sore!

非常荣幸同赛义德总主席一道，出席中国使馆同印尼伊斯兰教士联合会联合举办的共同开斋和爱心捐赠活动。首先，我谨代表中国驻印尼大使馆，代表中国2300万穆斯林兄弟姐妹向各位嘉宾，并通过你们向广大印尼穆斯林兄弟姐妹致以斋月的诚挚问候和良好祝愿。

斋月是穆斯林身心接受洗礼的神圣月份，也是展示团结友爱、互帮互助的重要时刻。多年来，中国使馆一直坚持举办共同开斋和爱心捐赠活动，向印尼穆斯林表达祝福，传递中国政府和人民的友好情谊。去年斋月期间，我同赛义德总主席也是在这里和大家共同开斋。时隔一年，再次和大家欢聚一堂，倍感亲切。

宗教交流贯穿中印尼友好交往的历史长河。600多年前，中国穆斯林航海家郑和沿着古代海上丝绸之路七下西洋，遍访千岛，不仅带来了中国瓷器、茶叶和丝绸，也开启了中印尼穆斯林交流互鉴的历史篇章。今年3月我访问赛义德总主席家乡井里汶期间，还专门走访当地纪念郑和船队的大人宫。站在那里，数百年来中印尼人民互通有无、守望相助的景象仿佛就在眼前。

当前，在习近平主席和佐科威总统引领下，中印尼开启了全面对接发展战略、全面深化各领域务实合作的历史进程，两国全面战略伙伴关系迎来历史最好时期，为两国人民带来实实在在的利益。半个月前，佐科威总统赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，同习近平主席举行第6次会晤，就进一步对接发展战略和深化务实合作达成新的重要共识。与此同时，宗教交流也乘着两国关系发展的东风大步迈进。佐克威总统访华期间，专门赴始建于公元966年的北京牛街清真寺参观并做礼拜，他盛赞中国穆斯林人口众多，牛街清真寺建筑风格融合伊斯兰和中国传统元素，体现了伊斯兰教开放、包容、平和的理念。上个月，赛义德主席成功访问上海、杭州、南京、泉州等地，极大促进了中印尼在清真食品认证、伊斯兰文化学术研究、教士留学生培训等领域交流与合作。我相信，在中印尼两国领导人带动下，在印尼伊联等两国穆斯林团体和广大穆斯林兄弟姐妹积极支持和参与下，中印尼宗教交流必将取得新的更大发展。

此时此刻，中国2300多万穆斯林同大家一样，在平静祥和中感受斋月洗礼，通过封斋、祈祷、布施等不同方式行善赐福，在服务和奉献社会中弘扬团结协作与友爱互助的斋月传统。中国宪法明确规定，公民有宗教信仰自由，国家保护正常宗教活动。广大中国穆斯林充分享受履行祈祷、斋戒、朝觐等宗教义务和习俗的自由，中国政府对此充分尊重并提供必要保障和便利。中国现有3.5万座清真寺，5.6万名阿訇。在中国的立法机构各级人民代表大会和人民参政议政重要机构政治协商会议中，都有穆斯林代表和委员。中国政府每年组织上万穆斯林群众赴麦加朝觐、制定生产清真食品专门法规、开辟穆斯林公墓等。由于穆斯林多为少数民族，还能享受高考加分、学费减免等特定优惠政策。

中国驻印尼大使馆不仅积极支持中印尼穆斯林交流互鉴，而且特别希望开展能惠及印尼普通穆斯林民众的合作。今天，我和赛义德总主席将共同见证“便民综合卫生设施”项目落成启用。该项目自由中国大使馆和伊联合作实施，旨在支持印尼政府“社区主导全面卫生”计划，首期两座综合卫生设施已竣工，位于万丹省西冷县塔纳拉乡，配备水井、水箱、水净化装置、卫生间、淋浴间等设施、克为当地民众提供经过净化的清洁卫生水源，供当地千余户居民饮用、做饭、淋浴、洗衣、并提供符合卫生标准的卫生间，帮助当地村民彻底解决用水难和如厕难问题。今后，中国大使馆将再接再厉，开展更多小型民生项目，为印尼社会繁荣和民生福祉尽绵薄之力。

今天，我也非常荣幸应邀见证雅加达伊联大学中国文化研究中心揭牌，这是两国关系快速发展，两国人文交流不断深化的又一成果。在此我宣布，中国大使馆将向雅加达伊联大学中国文化研究中心捐赠5台电脑和一批中国书籍。希望中心充分发挥桥梁纽带作用，为促进中印尼文化交流、促进中印尼互利合作做出积极贡献。

亲戚越走越亲，朋友越走越近。这是我来印尼工作后连续第三年参加共同开斋活动，和在座各位已经成为亲密的朋友。再过一周，我将任满回国。今天的活动是我离开印尼前参加的最重要的活动之一。我将带着在印尼三年工作和生活、包括与各位穆斯林朋友交往的美好回忆，带着印尼人民的深情厚谊，带着对中印尼关系美好明天的憧憬开启新的征程。

我谨再次向大家致以斋月的诚挚问候，祝福大家在即将到来的开斋节幸福安康，祝福印尼国家和人民繁荣昌盛，祝福中印尼友谊万古长青！谢谢大家, Terima Kasih!